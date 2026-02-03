Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya es oficial, la ayuda de la Seguridad Social para los pensionistas que menos cobran

Se trata del complemento a mínimos, que tiene una serie de requisitos

Ya es oficial, la ayuda de la Seguridad Social para los pensionistas que menos cobran

Benito Domínguez

Cuántas veces hemos escuchado a pensionistas que aseguran que, con lo que cobran de pensión, no les da para nada. Pues hay una ayuda de la Seguridad Social destinada a los pensionistas que menos cobran, se trata del complemento a mínimos, que tiene una serie de requisitos.

El objetivo del complemento a mínimos es garantizar que el pensionista reciba, al menos, la cantidad mínima legal. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a esta ayuda, ya que no se pueden superar los límites de ingresos.

Una pareja.

Una pareja.

En este punto, los límites son de 8.942 euros anuales si no hay un cónyuge a cargo o si lo hay pero tampoco está a nuestro cargo. Y sube a 10.430 euros anuales si tenemos un cónyuge a cargo. Estos ingresos son independientes de la pensión que se quiere complementar.

Actualmente, la cantidad mínima legal que se puede obtener como pensionista es de 10.963 euros, es decir, unos 783,10 euros al mes en catorce pagas, es decir, las mensualidades más dos pagas extraordinarias.

Caso práctico

Desde Fidelitis poner como ejemplo una persona que cobrase una pensión de 9.100 euros, es decir, 650 euros al mes en catorce pagas. En este caso, el complemento que se le fijaría sería de 1.863 euros, o lo que es lo mismo, 133 euros al mes.

