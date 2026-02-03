Caos ferroviario
Óscar Puente acude este martes al Congreso para dar cuenta por los accidentes en los trenes
EP
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes, 3 de febrero, en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías que han dejado hasta 47 personas fallecidas en enero, así como otras incidencias en la red ferroviaria.
La mesa de la comisión se reunirá hoy por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro, que se estima a las 16.00 horas, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
Puente acudirá a la Cámara Baja después de comparecer durante siete horas en un Pleno del Senado para informar de la tragedia de Adamuz y los problemas de Cercanías, especialmente en Cataluña (Rodalies) donde hubo un accidente mortal en Gelida (Barcelona). PP, Vox y Junts pidieron en la Cámara Alta la dimisión del ministro por su responsabilidad en los incidentes ferroviarios.
Desde el accidente de Adamuz, los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad. De hecho, Adif ya ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.
Se preveía la comparecencia en pleno
Aunque el Gobierno pidió comparecer también en sesión plenaria en el Congreso, finalmente será en la comisión de Transportes donde vaya Puente a dar explicaciones. Tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el ministro prometió acudir al Congreso "a la mayor brevedad posible" para dar explicaciones del incidente.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ya fecha, el 11 de febrero, para hablar en el Pleno del Congreso de estos accidentes ferroviarios, así como de otros asuntos de política internacional.
