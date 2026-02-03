El regalo de Hacienda de más de 1.300 euros que muy pocos pensionistas reclaman: estas son las condiciones / .

Muy pocos pensionistas, sobre todo por desconocimiento, reclaman un regalo de Hacienda de más de 1.300 euros cuyo requisito básico es haber comprado la vivienda antes de 2013.

Esto ocurre por la deducción por inversión en vivienda habitual que desapareció en el año 2013 y que permitía desgravar por la cuota mensual de la hipoteca, las amortizaciones anticipadas, los intereses y los seguros de vida y hogar vinculados al préstamo. Pero es que todos los que tenían este privilegio pueden seguir manteniéndolo.

El problema es que muchas personas, cuando llegan a la jubilación, creen que ya no tienen este derecho, pero eso no es verdad, incluso aunque ya no estés pagando la hipoteca, puedes desgravar los pagos vinculados, como puede ser los seguros de vida o de hogar que el banco te obligó a contratar cuando hiciste la hispoteca.

¿Y cómo funciona?

Pues este privilegio permite deducir el 15 por ciento de las cantidades invertidas durante el año, siendo el limite de inversión de 9.040 euros, con lo que recibirías 1.356 euros.

Requisitos

Pues la vivienda tiene que ser tu residencia habitual y tienes que haber aplicado esta deducción en ejercicios anteriores a 2013. Y por supuesto, debes seguir realizando pagos vinculados.