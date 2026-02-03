La Seguridad Social ayuda con 480 euros a los mayores de 52 años para acceder a la pensión: así es como puedes obtenerla / .

Si tienes más de 52 años es posible que tengas derecho a la ayuda de 480 euros de la Seguridad Social que te ayudará a acceder a la pensión. Eso sí, se trata de una subvención de carácrer asistencial y que tiene una serie de requisitos.

Este subsidio para mayores de 52 años es, como explican desde Wizbii, una ayuda económica gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para personas desempleadas de larga duración y que han tenido una vida laboral con cotizaciones suficientes.

Además, se puede percibir de forma ininterrumpida hasta alcanzar la edad legal de jubilación, aunque está condicionado por el cumplimiento de requisitos de renta y de cotización preva.

Una pareja. / Freepik

De este modo, se pretende garantizar unos ingresos mínimos a las personas desempleadas mayores, en una etapa especialmente vulnerable del ciclo laboral, cuando la reinserción en el mercado de trabajo resulta más difícil. Este subsidio estaba fijado en 2025 en 480 euros mensuales, lo que equivale al 80 por ciento del IPREM vigente.

Eso sí, hay que estar en situación legal de desempleo, es decir, haber perdido el trabajo de forma involuntaria y estar inscrito como demandante de empleo. También tienes que haber agotado el paro o haber cotizados al menos 90 días sin llegar al mínimo exigido para cobrar el paro. Y por supuesto, tienes que estar disponible para aceptar ofertas de empleo, realizar formación o participar en acciones de inserción laboral.

También tienes que haber cotizado al menos 15 años al sistema de la Seguridad Social, siendodos de ellos dentro de los 15 anteriores a la solicitud. Y tiene que haber cotizado al menos 6 años al desempleo a la largo de la vida laboral.

Ingresos

Asimismo, hay un límite de ingresos personales. No puedes superar el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional en 2025, lo que equivale a 888 euros mensuales.