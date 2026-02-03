La Seguridad Social ya lo confirma: 570 euros adicionales al año a los pensionistas y 599,60 euros mensuales a los que cumplan las condiciones que establece la nueva normativa

El Consejo de Ministros aprobó este martes la revalorización de pensiones para este año que, en general, suben un 2,7%, y que tiene que ver la luz por segunda vez en un real decreto-ley, después de que la primera revalorización fuera tumbada por el Congreso en enero en el decreto 'ómnibus'. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes en promedio para cada pensionista.

Las pensiones mínimas se incrementan más del 7%, un porcentaje que en el caso de algunas como las mínimas con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con cargas familiares será aún más elevado y llegará hasta un 11,4%, según detalló la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Según Saiz, estos incrementos pueden significar cerca de 130 euros cada mes para personas que no llegan a la pensión mínima. Este mismo porcentaje, el 11,4%, será el previsto para las pensiones no contributivas y para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La subida de pensiones ya formó parte del decreto 'ómnibus' con otras medidas de carácter social que tumbaron Junts, PP, Vox y UPN, alegando que estaban en contra de la prórroga de la prohibición de los desahucios de personas vulnerables en situación de alquiler. Entonces, el Gobierno rechazó desgajar el decreto, lo que ahora sí realiza para "blindar" la subida de las pensiones.

"La victoria es de los pensionistas, que saben que el Gobierno está en todo momento acompañándoles y con un compromiso férreo con esa revalorización de sus pensiones", declaró Saiz, quien no cargó contra Junts, pero sí contra el PP por votar en contra del primer 'escudo social'.

Pese a este revés parlamentario, la nómina de enero sí incluyó la subida de las pensiones, al decaer a finales de mes, por lo que cuando se generó el pago sí estaba en vigor. Con este nuevo real decreto-ley, la revalorización vuelve a estar vigente en febrero. El real decreto-ley recoge una subida del 2,7%, cifra derivada de la media de la inflación entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Con ello, las pensiones contributivas se incrementan una media de 570 euros al año y, en conjunto del sistema, algo menos de 500 euros.

De su lado, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07%, un alza que llega al 11,4% en el caso de las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben también un 11,4%.

La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en el pasado ejercicio. El Gobierno también ha acordado hoy mantener el incremento de las pensiones mínimas, de las no contributivas (PNC) y del IMV de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo y que se aplicó el pasado 1 de enero.

Las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley mencionado.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se han revalorizado también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 ha sido de 15.786,4 euros).