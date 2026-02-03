Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELECOMUNICACIONES

Telefónica ultima en Reino Unido la primera gran adquisición bajo el mando de Murtra

La filial británica VMO2, compartida por Telefónica y Liberty, prepara junto al fondo de capital riesgo InfraVia la compra del operador de fibra óptica Netomnia por 2.300 millones para plantar cara al gigante BT

El presidente de Telefónica, Marc Murtra.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. / EFE

David Page

David Page

Madrid

Telefónica prepara para primera gran compra bajo el mando de Marc Murtra como presidente, que arrancó hace ahora un año. La teleco española ha venido defendiendo la necesidad de emprender un proceso de concentración en el sector y anticipando que su objetivo era tener un papel protagonista en esa ola de fusiones. El plan de Telefónica es, primero, realizar adquisiciones en cada uno de sus grandes mercados europeos y,luego afrontar movimientos transnacionales. La primera de esas operaciones está en marcha y tendrá Reino Unido como escenario.

Telefónica y la estadounidense Liberty Global, que controlan a partes iguales la teleco británica Virgin Media O2 (VMO2), ultiman la adquisición del operador de fibra óptica Netomnia por 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros), según ha adelantado este martes Financial Times. La operación permitiría a Telefónica plantar cara al gigante British Telecom (BT), que lidera el negocio de la fibra óptica en el mercado británico a través de su filial Openreach. Fuentes oficiales de Telefónica declinaron hacer comentarios sobre esta información.

Los planes de Telefónica y Liberty pasan por ejecutar la operación a través de su filial de fibra Nexfibre, lo que permitiría sumar a la operación al fondo de capital riesgo InfraVia Capital, que también es socio en el accionariado de la subsidiaria de banda ancha. Nexfibre cubre 2,4 millones de hogares en Reino Unido y Netomnia cuenta con otros 3 millones de unidades inmobiliarias. Pero la operación permitiría en realidad alcanzar un total de 8 millones de hogares sumando la red propia de VMO2, y le daría acceso a un total de 20 millones de instalaciones. BT cubre a través de Operenreach más de 30 millones de hogares.

Próxima ampliación

