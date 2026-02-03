TELECOMUNICACIONES
Telefónica ultima en Reino Unido la primera gran adquisición bajo el mando de Murtra
La filial británica VMO2, compartida por Telefónica y Liberty, prepara junto al fondo de capital riesgo InfraVia la compra del operador de fibra óptica Netomnia por 2.300 millones para plantar cara al gigante BT
Telefónica prepara para primera gran compra bajo el mando de Marc Murtra como presidente, que arrancó hace ahora un año. La teleco española ha venido defendiendo la necesidad de emprender un proceso de concentración en el sector y anticipando que su objetivo era tener un papel protagonista en esa ola de fusiones. El plan de Telefónica es, primero, realizar adquisiciones en cada uno de sus grandes mercados europeos y,luego afrontar movimientos transnacionales. La primera de esas operaciones está en marcha y tendrá Reino Unido como escenario.
Telefónica y la estadounidense Liberty Global, que controlan a partes iguales la teleco británica Virgin Media O2 (VMO2), ultiman la adquisición del operador de fibra óptica Netomnia por 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros), según ha adelantado este martes Financial Times. La operación permitiría a Telefónica plantar cara al gigante British Telecom (BT), que lidera el negocio de la fibra óptica en el mercado británico a través de su filial Openreach. Fuentes oficiales de Telefónica declinaron hacer comentarios sobre esta información.
Los planes de Telefónica y Liberty pasan por ejecutar la operación a través de su filial de fibra Nexfibre, lo que permitiría sumar a la operación al fondo de capital riesgo InfraVia Capital, que también es socio en el accionariado de la subsidiaria de banda ancha. Nexfibre cubre 2,4 millones de hogares en Reino Unido y Netomnia cuenta con otros 3 millones de unidades inmobiliarias. Pero la operación permitiría en realidad alcanzar un total de 8 millones de hogares sumando la red propia de VMO2, y le daría acceso a un total de 20 millones de instalaciones. BT cubre a través de Operenreach más de 30 millones de hogares.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar