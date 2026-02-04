Resultados empresariales
Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más
La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares
EFE
Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.
"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora