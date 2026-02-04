Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más.

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más. / EFE

EFE

Nueva York

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

Noticias relacionadas

"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

"La economía azul no es futuro, es presente en Gijón", reivindica Ángela Pumariega

"La economía azul no es futuro, es presente en Gijón", reivindica Ángela Pumariega

La M.O.D.A. llega a Gijón en pleno regreso triunfal: "El parón que hicimos nos vino genial y eso se refleja en el disco y en los conciertos"

La M.O.D.A. llega a Gijón en pleno regreso triunfal: "El parón que hicimos nos vino genial y eso se refleja en el disco y en los conciertos"

El asturamericano

Europa, aquí llega el arte asturiano

Recordando a alma

‘Papá, ven en tren’, un anuncio imposible hoy

Los pacientes y sus familias necesitan una atención oncológica más humana e integral

Tracking Pixel Contents