Despiden a la trabajadora de un supermercado por vender productos caducados a un cliente
La publicación de un vídeo que se viralizó en Tik Tok derivó en el proceso que se abrió contra la empleada
Una trabajadora de un supermercado fue despedida tras vender productos caducados a un cliente. La publicación de un vídeo que se viralizó en la red social de Tik Tok derivó en el proceso que se abrió contra la empleada.
Los hechos ocurrieron en enero de 2023 en una localidad de Murcia. La trabajadora entregó un pedido al cliente en el que había productos caducados y, a pesar de que el cliente se dio cuenta e intentó devolver el pedido, las empleadas se negaron.
En ese momento, el cliente decidió hacer un vídeo que subió más tarde a Tik Tok denunciando lo sucedido y acabó haciéndose viral. Algo que afectó negativamente a la empresa, que recibió numerosas quejas e insultos. Ante lo ocurrido, y tras admitir lo que había ocurrido, la empresa decidió despedir a la trabajadora alegando pérdida de confianza.
Sin embargo, la trabajadora creyó que el despido había sido una sanción desproporcionada, así que acudió a los tribunales. El juzgado de lo Social número 3 de Murcia declaró procedente el despido, y tras recurrirlo a altas instancias, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también le dio la razón a la empresa.
Todo a pesar de que la trabajadora alegó indefensión, falta de pruebas y desproporción de la sanción. El alto tribunal rechazó todos los argumentos por la existencia del vídeo en Tik Tok, la prueba testifical y porque ella misma había reconocido los hechos. Asimismo, señaló que no era necesario "que existiese ánimo de lucro ni perjuicio económico relevanta para justificar el despido, ya que bastaba con el quebrantamiento grave de los deberes de lealtad y diligencia, especialmente cuando la conducta afecta a la imagen de la empresa y se produce en presencia de terceros".
Un hecho grave
Además, asegura que entregar productos caducados a un cliente es "un hecho grave y culpable, tipificado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el comnvenio colectivo del sector".
