La inesperada ayuda de la Seguridad Social de hasta 700 euros y que es compatible con el Ingreso Mínimo Vital
Se trata de una subvención que muy pocas personas conocen
Entre las diferentes medidas que se ponen en marcha para los ciudadanos, la Seguridad Social ha lanzado una inesperada ayuda de hasta 700 euros que es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, una subvención que muy pocas personas conocen.
Esta ayuda está destinada a aquellas personas que tienen dificultades para pagar cosas básicas como la vivienda, la comida o los suministros, como la luz y el agua. Además, es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, lo que supone un alivio para los beneficiados.
Requisitos
Entre los requisitos para conseguir esta ayuda, hay que tener unos ingresos mensuales que sean al menos 10 euros inferiores al Ingreso Mínimo Vital, estar inscritos en los servicios sociales de la ciudad de residencia y haber vivido legalmente en España durante al menos un año de forma continua.
