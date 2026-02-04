La Seguridad Social lo confirma: ayuda de más de 100 euros por cada hijo menor de tres años

La Seguridad Social confirmó hace días que cientos de miles de euros (entre ellos los que corresponden al Ingreso Mínimo Vital) quedan cada año sin conceder porque no hay suficientes peticionarios de estas ayudas. ¿La razón? A veces desconocimiento otras que no cumplen los requisitos para llegar a esas ayudas.

El caso es que entre esas pequeñas ayudas que se conceden cada año y que no están siendo demasiado utilizadas. En este caso la Seguridad Social informa en su web del complemento de Ayuda para la Infancia que forma parte del ya citado Ingreso Mínimo Vital aunque, "se puede conoceder de forma independiente", aseguran desde la web del organismo público. Es en esa web donde puedes resolver todas las dudas (puedes acceder desde este enlace).

El importe que se recibe de la ayuda va en función del número de menores de edad miembros de la denominada unidad de convivencia. En función de la edad que tenga el día 1 de enero de cada año se establece la edad con arreglo a los siguientes tramos que se actualizaron el año pasado:

Menores de 3 años: 115 euros.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros.

El derecho al reconocimiento de este complemento se establece una vez que se cumplan todos los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital, que vienen recogido en la citada web de la Seguridad Social.