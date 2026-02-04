TRANSPORTE
Vueling recupera la ruta Madrid-Barcelona hasta el 22 de febrero por la crisis ferroviaria
Los vuelos saldrán desde Barcelona a las 7:30 y 19:25 horas, y desde Madrid a las 9:25 y 21:20 horas, garantizando opciones de viaje para los ciudadanos durante febrero
Miriam Anguita
La aerolínea Vueling ha anunciado que recuperará de forma temporal la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero para dar respuesta a los problemas de movilidad derivados de la actual crisis ferroviaria en España. La medida busca facilitar los desplazamientos entre dos de los principales núcleos económicos y sociales del país y reforzar las opciones de viaje disponibles para los usuarios.
Cuatro vuelos diarios y tarifa máxima de 99 euros
Durante los días laborables, la ruta contará con cuatro vuelos diarios (dos por sentido). Desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, los aviones despegarán a las 7:30 y 19:25 horas, mientras que desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas los vuelos saldrán a las 9:25 y 21:20 horas.
Los fines de semana habrá dos trayectos diarios: el sábado, con salida de Barcelona a las 7:30 horas y regreso desde Madrid a las 9:30 horas; y el domingo, con salida de Barcelona a las 19:25 horas y desde Madrid a las 21:30 horas. La tarifa básica de estos vuelos estará limitada a 99 euros, ofreciendo una alternativa económica y rápida frente a los retrasos y cancelaciones del tren.
Alternativa ante la huelga y problemas en la alta velocidad
Vueling suspendió esta ruta en marzo de 2025 debido a la competencia con el AVE, pero la combinación de trabajos de mantenimiento en las vías de alta velocidad y las huelgas ferroviarias programadas para los días 9, 10 y 11 de febrero ha motivado su reapertura temporal.
El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, explicó que la aerolínea ha trabajado para ofrecer "una alternativa adicional que cubra la necesidad existente durante febrero y complemente la oferta de conexiones actuales del grupo IAG entre ambas ciudades".
