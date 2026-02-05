La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
Una subvención para los nacidos entre 1960 y 2002
La Seguridad Social lleva cinco años con el Ingreso Mínimo Vítal, una ayuda mensual que permite a las personas más vulnerables cubrir sus gastos y que, en algunos casos, llega hasta los 1.595 euros al mes. ¿Quieres saber si tienes derecho a esta ayuda? Pues sigue leyendo.
Y es que esta subvención es para las personas que hayan nacido entre 1960 y 2002, es decir, tengan entre 23 y 65 años. Pero este no es el único requisito, ya que como es una ayuda para combatir la probreza, hay que cumplir con una serie de requisitos económicos.
El más importante es la situación económica, hay que tener unos ingresos por debajo de los límites que acrediten que somos vulnerables, en el caso de un adulto solo serían 20.353,62 euros al año, unos 1.449,39 euros al mes. Estos datos se incrementan si sumamos menores o adultos a nuestro cargo. También importa el patrimonio, como no superar los topes en activos no societarios como acciones, terrenos o inmuebles distintos a la vivienda habitual.
Además de los requisitos económicos, para acceder al Ingreso Mínimo Vital hay que tener residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el año anterior a la solicitud. Están exentos de este requisito las víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género. También hay una exención con la edad, ya que pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital aquellas personas entre los 18 y 22 años que vengan de un centro de protección de menores. Por supuesto hay que acreditar todos estos datos para recibir la ayuda.
Cuantía de la ayuda
En cuanto a la cuantía de la ayuda, el mínimo garantizado es de 658,81 euros para una persona adulta sola, pero se va incrementando cuando hay más adultos y menores a tu cargo. Asimismo, también hay incrementos para hogares monoparentales y los que tienen una discapacidad igual o superiro hasta el 65 por ciento. Así, el máximo de la ayuda mensual que se puede obtener es de 1.595 euros.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano