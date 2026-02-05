Cambios en las pensiones que cobrarán este mes los nacidos antes de 1970

La Seguridad Social abona cada mes casi 10 millones de pensiones contributivas en toda España. En unas comunidades más que en otras. Estas nóminas son el sustento de los jubilados y en algunas ocasiones -especialmente en momentos de crisis- también de sus hijos y nietos. El Estado reconoce y paga dichas prestaciones o subsidios después de décadas cotizadas, pero son las entidades bancarias las que se las abonan cada mes a los pensionistas. Cada banco tiene sus propias fechas de pago, aunque habitualmente convergen entre los días 23 y 25 de cada mes, dependiendo de si hay festivos o días no laborables de por medio.

Pero ¿y este mes de febrero? Pues habrá cambios. En el caso de que el gobierno central no consiga impulsar el decreto para la reforma de las pensiones que ya se tumbó anteriormente lo cierto es que muchos jubilados verán reducido lo que ganan. Lo que parece que no cambiará es la fecha del pago de esas pensiones.

Fuentes consultadas de Banco Santander, Caixabank y BBVA explican que dichas entidades bancarias procederán a pagar las pensiones del mes de septiembre entre los días 23, 24 y 25 del mismo mes, por este orden. En los últimos años se ha convertido en una práctica habitual que los bancos adelanten los pagos unos días antes del vencimiento del mes, para así agilizar los mismos y que los pensionistas puedan disponer antes de su dinero. Y dicha práctica se consolidó con el covid para minimizar los desplazamientos físicos a oficinas y así reducir los posibles contagios. Algunos bancos en fechas anteriores han llegado a adelantar los pagos hasta el día 21 o 22 del mes, ello ya depende de la organización de cada entidad y del calendario y sus fines de semana.

Las fechas de cobro pueden cambiar en el caso de que el pensionista sea 'novato' y cobre por primera vez su prestación por parte de la Seguridad Social. En dicho supuesto la fecha de abono cambia y, independientemente del banco al que el pensionista pertenezca, cobrará la primera paga el último día hábil del mes, siempre que no sea fin de semana o coincida con un festivo nacional.