El Ibex 35 se descuelga de los 18.000 puntos arrastrado por el BBVA, que cae cerca de un 5%

El Ibex 35 ha amanecido con una caída del 0,70%, a pesar de los sólidos resultados del BBVA, el último jugador de la banca española en presentar su balance, con un beneficio récord de 10.511 millones de euros. La banca sigue bajo presión durante esta sesión mientras BBVA anota un castigo cerca del 5% en la apertura. Los inversores europeos operan con cautela mientras quedan a la espera de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves, donde se prevé otra pausa.

La temporada de resultados de la Bolsa de Madrid está en pleno apogeo, y BBVA ha sido el último integrante de la banca española en presentar sus resultados. Con motivo de los resultados históricos, el banco vasco que preside Carlos Torres ha comunicado este jueves la emisión de 5.200 millones de pagos en dividendos en efectivo.

Además, la siderúrgica ArcelorMittal disparó su beneficio un 135% al cierre de 2025 hasta los 3.152 millones de dólares (equivalente a 2.790 millones de euros), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Logista, por su parte, registró una caída en su beneficio del 8,4% hasta los 71 millones de euros en el primer trimestre de 2026, por los costes de reestructuración.

En el primer tramo de la sesión, las compañías más beneficiadas son Logista (+4,22%), ACS (+1,61%), Unicaja (+1,03%) e Inditex (+0,94%). Del lado contario, las más rezagadas son BBVA (-4,00%), Solaria (-2,28%), Endesa (-1,56%) y Telefónica (-1,34%).

El resto de los parqués europeos han amanecido con caídas, salvo Milán y París, que cotiza con una subida del 0,30% en los primeros compases de la sesión. El Dax, el índice de referencia de Fráncfort, retrocede cerca de 0,18%, mientras Londres cae un 0,46% a la espera del Banco de Inglaterra.

Los metales preciosos en caída libre

En el mercado de materias primas, los metales preciosos siguen viviendo fuertes altibajos. En concreto, la cotización de la plata —que logró remontar hasta el umbral de los 80 dólares— volvió a hundirse un 16% anoche, a medida que tambalea la confianza de los inversores. El motivo de las caídas, que se extienden desde la semana pasada, ha sido el nombramiento de Kevin Warsh, un economista afín a Trump, al frente de la Reserva Federal. Sudakshina Unnikrishnan, analista de Standard Chartered, considera que "es probable que [la cotización del oro] siga siendo volátil hasta que haya mayor certeza sobre las perspectivas de la política monetaria]", en una nota a clientes.

Los mercados petroleros han vuelto a registrar caídas. En concreto, el barril del Brent, la referencia del Viejo Continente, retrocede un 1,65% sobre las 9.00 de la mañana (hora peninsular). El barril de West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, también retrocede cerca de 1,60%.

Wall Street y Asia no sacuden a las ventas generalizadas

Las dudas que giran en torno de las tecnológicas y la inversión en inteligencia artificial (IA) siguen persistiendo en Wall Street y han contagiado a los principales índices bursátiles en Asia.

Por ejemplo, el índice Hang Seng en Hong Kong se encuentra a pocos centímetros de un mercado bajista, tras anotar una caída del 20% desde octubre.