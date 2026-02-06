"Aitana no funciona porque esté creada con IA, sino porque está pensada"

La novena edición del Congreso Extremeño de Marketing Digital ha llegado este viernes al Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz en un evento que congrega a destacados referentes nacionales en Inteligencia Artificial (IA), creación de contenido e innovación digital. Este año se pone el foco en la IA aplicada al marketing y se aborda esta temática desde una perspectiva práctica y orientada a resultados tangibles para empresas.

La jornada arrancó a las 09.30 horas con la inauguración oficial a cargo de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha destacado el papel clave de la digitalización como herramienta para competir, crecer y generar oportunidades en la región. Además, ha subrayado que la transformación digital permite construir un futuro y ofrece la misma oportunidad a todos y recalca que la Inteligencia Artificial ya no es una promesa futura, sino una realidad".

También ha contado con la participación institucional de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que ha destacado el papel de la inteligencia artificial y el marketing digital como motores de desarrollo económico y territorial y ha señalado que este congreso constituye "un foro que reúne a expertos de toda España y de otros países para compartir conocimientos, experiencias y seguir avanzando en una industria que evoluciona por segundos".

Por otro lado, el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera ha recordado que cada año, este congreso digital consigue tener el aforo lleno. "Aquí hay una vocación de crecimiento, la gente tiene hambre de conocimiento, quiere aprender y avanzar".

Influencer digital

Una de las ponencias más esperadas ha sido la de los fundadores de The Clueless y creadores de Aitana López, la primera influencer generada con Inteligencia Artificial. Diana Núñez y Rubén Cruz crearon a la influencer como un experimento, son expertos en marcas, por lo que la enfocaron a un público joven y diseñaron toda una personalidad. “Cuajó en el mundo virtual, con la audiencia y a partir de ahí fuimos escalando hasta tener 30 modelos de IA y avatares personalizados para marcas".

Según comentan los creadores, en el estudio creativo había proyectos que "no tiraban hacia adelante" y se dieron cuenta que la Inteligencia Artificial estaba cogiendo forma. Al principio la utilizaban para algunos procesos como crear imágenes o para correos, pero decidieron crear a sus propios influencers para poder dar solución a los proyectos que no salían, ya fuera por los precios o una logística compleja para pequeñas y medianas marcas.

Personalidad de Aitana

Para crear a Aitana imaginaron un público, unos gustos y unas aficiones. "No es que el público quiera a Aitana, sino que Aitana va acorde al público que tiene que ir”, explica Rubén Cruz. Señala que es como cualquier marca. La influencer tiene interés por el fitness, el anime y es gamer, ya que está enfocada en la generación Z. Diana Núñez comenta que Aitana es una mezcla de personalidades de todos los que han estado en la oficina. "Tiene un poco de Rubén y un poco de mí también". En cuanto a su imagen, está influenciada por la cultura anime. La elección del pelo rosado no es algo al azar, sino que es algo identitario y reconocible. Rubén Cruz es fanático de esta cultura asiática.

“Queremos enseñar a la gente cómo se utiliza la IA de forma adecuada, cómo poder crear un avatar, no solo una herramienta sino el proceso que hay detrás, Aitana no funciona porque esté generada por IA, funciona porque está pensada. El pensamiento, de momento no te lo proporciona la Inteligencia Artificial, sino un humano que entiende a qué público tiene que ir o qué afinidades tiene que tener”.

Visión del futuro

Reconocen que su proyecto ha sido criticado. “Al final cuando haces algo que rompe las reglas y tiembla el mercado de los influencers tienes críticas del tipo que vas a quitar el trabajo a los demás", explica Núñez. También han recibido malos comentarios por las decisiones que han tomado con respecto al cuerpo de Aitana y sus medidas "inalcanzables o perfectas". "Fue una decisión estratégica", han explicado. Por otro lado, les han llegado a reprochar que están engañando a la gente, a lo que ellos responden que siempre se indica que es creada por IA.

Rubén Cruz y Diana Núñez señalan que a veces los toman "por locos" por la manera de ver el futuro, no solo en cuanto a la tecnología y de la IA, sino también de los avatares. "Vemos que no van a ser sólo productos, sino que van a tener un peso muy importante en el día a día y cómo nos comunicamos con ellos, va a ser una nueva especie que va a convivir con nosotros y nos gusta trasladar ese mensaje desde un lado positivo, no desde el pánico de que nos van a esclavizar a todos", bromea Núñez.