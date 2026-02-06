El Gobierno pone ahora sobre la mesa que Indra tome el control de Escribano sin hacer una fusión

El Gobierno tiene dudas con la fusión por absorción entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y busca alternativas para no diluir su participación (del 28%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la compañía cotizada. La opción fundamental que el Gobierno hapuesto ahora sobre la mesa es que Indra compre la mayoría de Escribano sin que se tenga que poner en marcha una fusión. Aunque es algo aún no decidido, las fuentes consultadas sí lo ven como una opción que gana peso.

¿Por qué se ha cambiado el paso ahora? Desde que en abril del pasado año la tecnológica comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba estudiando una integración con la industrial madrileña la opción con más posibilidades de llegar a buen puerto ha sido a través de un canje de acciones, a pesar de las críticas ante un potencial conflicto de intereses ya que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es hermano del presidente de EM&E, Javier Escribano. EM&E es la empresa familiar. De hecho, el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, ya dijo que si la empresa industrial "no se llamase como se llama (Escribano) ya se habría llevado a cabo la fusión".

La primera valoración de EM&E situó el precio de la compañía en algo más de 1.000 millones. Sin embargo, los contratos logrados a lo largo del año por la compañía con sede en Alcalá de Henares (Madrid) y el escenario inversor en defensa en los próximos años apunta a que la valoración podría alcanzar incluso los 2.000 millones como sostienen los analistas de JP Morgan y Banco Santander. Esta cifra dispararía a EM&E del 14,3%, que controla ahora en el capital de la tecnológica, hasta el 31% de los títulos de Indra. Este escenario en el que el canje se haría totalmente en acciones y a través de una ampliación de capital que solo suscribirían los hermanos Escribano dejaría la participación del Estado en un 22,5% desde el 28% que tiene ahora mismo. Una tesis que el Gobierno ve ahora con recelos porque perdería el control de una compañía estratégica en un momento en el que España busca aumentar su soberanía industrial y tecnológica y en el que alega ahora el "conflicto de interés" que existe entre las partes a pesar de que siempre se ha mostrado proclive a una integración entre ambas compañías.

Moncloa tiene claro que necesita un "tractor" de la industria nacional de la defensa con el objetivo de optar a los grandes contratos europeos de armamento. Un mandato que la actual dirección de Indra, comanda por Ángel Escribano y su consejero delegado José Vicente de los Mozos, ha impulsado en el último año con la compra de empresas como la espacial Hispasat por 725 millones de euros, la filial de drones de la compañía andaluza Aertec, la tecnología de drones de la británica Wake Engineering y la planta industrial de Duro Felguera en Gijón (Asturias), conocida como 'El Tallerón' por 3,5 millones.

La SEPI es el primer accionista de Indra, con un 28% de las acciones, mientras que EM&E, propiedad del presidente de Indra y su hermano Javier, tiene un 14,3% de los títulos y es el primer accionista privado de la compañía. El Consejo de Administración de Indra -en el que SEPI está representada- aprobó en diciembre por unanimidad buscar un encaje estratégico de EM&E. Además, la semana pasada se autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a negociar distintas alternativas, ya que no está claro que sea a través de una fusión de ambas firmas.

La SEPI exige más alternativas

No obstante, ahora mismo todas las posibilidades están abiertas, pese a que gana peso que Indra compre la mayoría de Escribano sin fusión: desde un canje en dinero, un canje entre dinero y acciones o una ampliación de capital que no solo la suscriba EM&E sino que puedan acudir el resto de accionistas actuales. Indra comunicó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "la potencial operación de integración entre Indra y Escribano (EM&E) sigue su curso".

Fuentes del entorno de EM&E sostienen que Ángel Escribano y su hermano Javier son partidarios de que la fusión se haga a través de un canje en acciones, y no únicamente a través de dinero. Estas alternativas llegan porque Moncloa no quiere perder el control de una compañía estratégica en pleno proceso de expansión de la inversión en armamento.

Este miércoles Escribano se reunió en Moncloa con Manuel de la Rocha, director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia de Gobierno, en un encuentro en el que distintas fuentes confirman a EL PERIÓDICO que se producen con recurrencia. Tanto el presidente de Indra como la SEPI niegan que en el cónclave se pidiese su dimisión a pesar de que las especulaciones al respecto han alimentado la reciente caída en bolsa de la tecnológica española.

Indra rebota en el Ibex 35

Las acciones de la tecnológica cerraron este jueves con alzas del 2,31% después de que la compañía reafirmase en un comunicado la continuidad de Ángel Escribano y su deseo de seguir impulsando la construcción de una Indra “más fuerte y sólida”. Según señaló el directivo, la evolución de los resultados, la cartera y la posición financiera del grupo avalan el rumbo tomado, que cuenta con el respaldo pleno del consejo de administración y de la totalidad de los accionistas. En la sesión del martes y miércoles los títulos de Indra acumularon un descenso del 13,6% tras las especulaciones que situaban al empresario madrileño fuera de la cotizada.

Noticias relacionadas

Escribano defendió que "mantiene el foco en el desarrollo del plan estratégico de Indra y que trabaja de forma activa en la identificación y puesta en marcha de alianzas industriales y tecnológicas. El objetivo, explicó, es reforzar el crecimiento, ampliar la capacidad industrial y sostener la creación de valor a largo plazo". El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, apuntó esta misma semana que si Escribano no fuese el presidente de Indra, la operación con EM&E "ya estaría hecha".