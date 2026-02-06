Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos / .

Cuando llega la hora de jubilarse, todos queremos llegar con las mejores condiciones. Pues atento, porque la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados. Eso sí, tienes que cumplir una serie de requisitos fundamentales.

Se trata de un convenio especial que permite recuperar hasta 5 años adicionales de cotización por periodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas. Con lo que es una oportunidad única para quines deseen mejorar su situación de cara a la jubilación. Aquí también están reconocidos estudiantes universitaios, investigadores y profesionales en formación.

Una pareja. / Freepik

En total, el convenio permite sumar un máximo de 1.825 días de cotización, siempre que hayas realizado prácticas no remuneradas o participado en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011, tanto en España como en el extranjero.

Documentación necesaria

Si necesitas más información puedes acudir a la Seguridad Social, donde podrás conocer qué documentos necesitas para poder acceder a este convenio especial, ya que tendrás que demostrar ese periodo de prácticas o investigación que quieres que cuente como tiempo cotizado.