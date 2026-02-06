Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
Una oportunidad única para quienes desean mejorar su situación de cara a la jubilación
Cuando llega la hora de jubilarse, todos queremos llegar con las mejores condiciones. Pues atento, porque la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados. Eso sí, tienes que cumplir una serie de requisitos fundamentales.
Se trata de un convenio especial que permite recuperar hasta 5 años adicionales de cotización por periodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas. Con lo que es una oportunidad única para quines deseen mejorar su situación de cara a la jubilación. Aquí también están reconocidos estudiantes universitaios, investigadores y profesionales en formación.
En total, el convenio permite sumar un máximo de 1.825 días de cotización, siempre que hayas realizado prácticas no remuneradas o participado en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011, tanto en España como en el extranjero.
Documentación necesaria
Si necesitas más información puedes acudir a la Seguridad Social, donde podrás conocer qué documentos necesitas para poder acceder a este convenio especial, ya que tendrás que demostrar ese periodo de prácticas o investigación que quieres que cuente como tiempo cotizado.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona