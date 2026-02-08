Lasse Rouhiainen: "Muchas empresas ya usan la IA para contar con segundas opiniones"

-¿Qué diferencia hay entre el primer libro y este último?

- Es más proactivo. Es una visión macro para la gente, porque nos viene un tsunami. Me preguntan mucho y la idea es reducir el nivel de confusión y también ver las grandes posibilidades que ofrece.

-Ha publicado además una especie de documental con ocho expertos que exponen los riesgos. ¿Es para dar miedo?

-No, ni mucho menos, ni es un resumen del libro; pero me di cuenta de que había pocos videos en español y he podido contar con expertos como Nuria Oliver, Andrés Pedreño o Enrique Dans. Pero le contaré como anécdota que grabamos ocho horas de material y si aparezco como guionista es porque he contado con la ayuda de mi asistente Claude. Creo que, al final, tiene ese atractivo que buscábamos, porque la IA te da superpoderes (bromea).

-¿Estamos siendo arrollados por la IA?

- Sí. Le pongo un ejemplo real, porque sin darnos cuenta, interactuamos en Internet. Si una persona, está buscando nueva pareja. Eso depende de un algoritmo, pensemos en un Tinder o similar. Ese algoritmo está creado para que tengas un match y tú piensas, "Wow," ya está y luego los 20 siguientes match son muy malos, porque no quieren perderte, quieren que sigas ahí. Eso mismo ocurre si buscas una hipoteca o un trabajo. Es como la infraestructura invisible. Está en todos sitios. Resulta muy curioso, pero eso produce que personas totalmente normal, de repente tienen mucho éxito y otras sufren un gran fracason fracaso

El experto finlandés en inteligencia artificial, momentos antes de la entrevista. / Pilar Cortés

-En cuanto a empresa, ¿sabemos lo que tenemos entre manos?

-Si quitamos a las empresas del Ibex 35, que sí los utilizan, creo que nos encontramos con cuatro niveles de uso. Modestamente, he dibujado una pirámide o modelo que los explica en función de para qué y cómo se usan esos agentes de inteligencia artificial. Para resumir, le diría que lmi predicción es que lo que hacen las empresas líderes hoy, lo hará el mercado masivo en 2-3 años. Las empresas más competitivas ya no preguntan "¿cómo uso ChatGPT?". Preguntan "¿cuántos agentes o sistemas multiagentes necesito para este proceso?" y "¿cómo puedo empezar a usar agentes de IA de forma segura y privada para hacer mi empresa más competitiva?". Para finales de 2027, las empresas del top 20% de cada sector operarán en Nivel 3 o superior.

-¿Y en qué está ayudando a los empresarios?

-En estos momentos, encontramos herramientas como Claude. Para mi, la que más precisión da en las respuestas; pero hace dos semanas lanzaron Cloud Cowork, que es una revolución. Hasta ahora las grandes empresas tipo Tesla y Microsoft sí que tenían agentes de IA, pero eran muy complicados para configurar. Sin embargo, este tipo de herramientas está ya al alcance de las pymes por pocos euros al mes. De todas maneras, le añadiré que uno de los motivos por los que me gusta Claude es porque está desarrollado por los únicos que no están tan ligando a Donald Trump y los únicos que Trump no invitó a la Casa Blanca, porque no dieron millones a su campaña.

-¿Visualizada un futuro donde hay IA en un consejo de administración?

-Algunas empresas lo estaban testeando ya en 2018. Así que la respuesta es sí, sin duda. Por ejemplo, muchas empresas en Finlandia usan o Claude o ChatGPT a la hora de tomar una decisión importante o un nuevo producto. Primero hablan entre ellos y luego abren el asistente que ya concoe la empresa y sus productos. Muchos consejos lo usan para contar con segundas opiniones. Lo que recomiendo para los análisis de riesgos y de la competencia.

El autor muestra su último libro publicado sobre IA. / PILAR CORTES

-En turismo y en el sector hoteles, hay una incorporación rápida, ¿nos quedará solo la experiencia?

-Es más complejo. Cuando pienso en Alicante, que tiene uno de los mejores climas del mundo, existe una demanda todo el rato. En Finlandia, hay que luchar mucho más para tener turistas. La IA no va a detener esas ganas, lo que cambiará será a la hora de decidir y comprar. Recientemente usé Perplexity porque para grabar el documental necesitaba una habitación cerca de una calle concreta de Madrid, le dije las características que quería y me indicó qué tenía que hacer para apuntarme en una cadena hotelera como usuario y conseguir un descuento. No tuve que ir a ninguna plataforma, ni invertir tiempo la mejor opción.

-¿Hablamos ya de ventas?

-Sí. Google empezó con la publicidad hace 25 años. Hoy en día Booking se lleva todo ese pastel. Ahora tienes publicidad en ChatGPT y, además, un posicionamiento brutal. Se estima que, durante este año, un 40 % de las búsquedas que se hacía en este buscador se harán a través de los asistentes. Así que Booking ya está integrado en ChatGPT y Google está creando sus propios agentes.

-Entonces, ¿un mal comentario puede hundir un negocio?

-Sí, las reglas de juego están totalmente cambiadas. Venimos pensando que en una plataforma encontramos muchas opciones de hoteles, pero es que mi agente ya sabe mis gustos y me va a proponer directamente uno. Hay hoteles que ya han creado como un mini asistente, que es el nivel dos, de control de gastos.

-En el campo de las ventas, ¿qué sectores van por delante y quiénes deben espabilar?

- En el libro, hay un capítulo entero dedicado a la voz, porque creo que este año también va a explotar como herramienta y eso muy ligado a su pregunta. Así es que por sectores, va en cabeza la educación. Empresas que venden cursos o formación concreta y tienes menos opciones para elegir que, por ejemplo, en un viaje. Quieres un título o no lo quieres; pero elegir un viaje,aún queda . Lo veo aplicado en sectores donde, con menos preguntas frecuentes u opciones, vendes. En inmobiliario, también se utiliza para la parte de aproximación.

-¿El miedo del que hemos hablado actúa por instinto de supervivencia? ¿Por dónde deben empezar las pymes?

-Normalmente empieza porque alguien de tu entorno ya lo ha hecho o lo ha utilizado. Si hay casos de éxito habrá más uso. El ser humano siempre quiere ver qué hace el vecino. Muy pocos quieren ser pioneros, aunque justo ahora es el mejor momento para serlo. El siguiente miedo es el de seguridad de mis datos y la privacidad, aunque cada vez lo escucho menos. Le diría que lo más importante es ser constante, usarlo poco a poco.

"Es un desafío que debemos tomarnos en serio" Las estrategias que apunte este experto no se quedan en el marco de la empresa. La publicación está atravesada por la importancia de la ética en los desarrollos presentes y futuros, lo que sitúa al finlandés en el lado de la propuesta europea. En este sentido, Lasse Rouhiainen recoge casos duros de personas que se han suicidados atrapados por la soledad y la confusión que produce al algunas no saber distinguir. Durante la entrevista en el Hotel Calas Boutique de Alicante, reconoce que le espantan los casos de novias y novios IA como los de la película Her. "El problema no es que tengamos una asociación donde algunos están 100% inmersos, hasta perdidos con IA, el problema es que primero llegaron los asistentes como ChatGPT y ahora hay empresas compitiendo por saber cuál va a ser tu herramienta.Será una IA con nombres y apellidos". Sin embargo, su visión 360 le hace añadir un contraejemplo. "Aunque no me quiero olvidar de, por ejemplo, un chatbot muy guay para mayores que tenían depresión y les ayuda" El aislamiento social o humano que le preocupa es el que escala entre los jóvenes. "No saben comunicar, no van a emprender, ¿por qué lo van a hacer? En Estados Unidos ya se habla directamente de replicantes y aunque se les ha penalizado mucho, hay personas que tienen más dinero y como que les da igual. Lo último es Carácter AI y está ligado a numerosos escándalos. Trabajan sin ninguna ética". Traspolar esa impresión a un mundo global dice que no sabe si nos hace más o menos tontos. "La IA tiene un efecto de aumento. A los tontos los hace más tontos y a los que no lo son, menos, mucho menos" y ahí invita a seguir a la experta alicantina Nuria Oliver por sus relevantes aportaciones sobre los sesgos en estas herramientas. Más allá de Europa y Estados Unidos, Lasse cuenta el caso de Kenia, donde están haciendo "cosas increibles. Lo aplican para mini préstamos, por ejemplo". Sin embargo, la brecha que le preocupa no es geográfica, sino geopolítica. "Considero que existe un problema de dualidad. Es un desafío que debemos tomarnos en serio. Cada persona tendría que dedicar por lo menos una hora a la semana para aprender a usarla mejor". Al preguntarle por China, reconoce que estamos ante una potencia y realiza una reflexión final. "En China tienes que usar la IA sí o sí, pero todos los datos acaban en manos del gobierno y está centrado para que la administración se haga más fuerte. En Estados Unidos tienes que usar IA siempre y cuando la acción de la empresa suba en la bolsa y ahora con el Trump 2.0, también es un poco para beneficiarlo. Luego en Europa, puedes usarla cuando sea buena para el ciudadano. Pero su avance en ámbitos como la robótica es incuestionable. Todo es geopolítica, solo hay que recordar el caso de los microchips de Nvidia y el desplome en bolsa tras el anuncio de la salida de DeepSeek".

Propuesta de cuatro niveles según el uso de la inteligencia artificial. / Fuente: Lasse Rouhiainen

- Sobre el trabajo, la pregunta es reiterada; pero ¿qué ocurrirá?

-La diferencia está entre quienes saben usar la IA y quienes no, pero creo que se va a seguir contratando a senior con experiencia que tengan su red de contactos y experiencia. Eso está por llegar en España. En Finlandia todo está mucho más automatizada y el problema está ahora con los jóvenes, sobre todo, porque habría que enseñarles a usarla y verlo en positivo, pero ese mensaje no llega.

-¿Entonces qué desaparece?

. Es super curioso. Los más organizados, como contable. Sin embargo, si eres un electricista, tendrás mucho trabajo porque la IA necesita electricidad. Creo que ahora Amazon está creando grandes cosas en Zaragoza y tal y todo esto, necesitamos como mucho conocimiento en esta materia.

-Hablas de que los futuros sueldos no se basarán en horas de trabajo, ¿en qué?

Noticias relacionadas

-En cuánto aumentas tu trabajo el valor para la empresa. No voy a trabajar 8 horas y me pagas 8 horas. Es más complicado medir, pero es el camino hacia el que considero que vamos. Los títulos formativos tendrán que ser dinámicos, algo así como te doy como una mínima validación de que has aprendido eso.