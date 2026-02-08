Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Escudero, milmillonario y uno de los hombres más ricos del mundo: "Hay que estar preparados"

"Lo fundamental es leer 7 u 8 horas diarias sobre inversiones", relata

Pedro Escudero

Pedro Escudero

Manuel Riu

Cuando era joven Pedro Escudero se lesionó jugando al tenis y eso truncó su carrera deportiva. Eso cambió su vida. Ya en la universidad decidió que quería llegar a Wall Street y para eso "sabía que tenía que sacar las mejores notas". Lo consiguió aunque no se considera un hombre con suerte. "Las oportunidades llegan pero hay que estar preparado, si no lo estás no te van a dar oportunidades", sentenció la semana pasada durante una entrevista en el programa Y Ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega en Antena 3 en el que fue entrevista por su condición de milmillonario Un hombre con uno de los mayores patrimonios del país, que tiene hasta avión privado pero que es de esos que afirma que el dinero "no da la felicidad".

Y es que esa era una de las preguntas más esperadas. Y contestó lo que se supone que se tiene que contestar a esta pregunta cuando el que la recibe es un multimillonario. "Por supuesto que no da la felicidad el dinero, pero ayuda a conseguirla. La felicidad es el contacto humano", afirmó Escudero haciendo hincapié en que a él le hace feliz su trabajo de inversiones. "Y se que estaré trabajando hasta el dia que me muera, ya podría jubilarme pero no quiero, quiero estar activo y seguir haciendo lo que me gusta", afirmo.

¿Cuál es la clave para ser milmillonario?

La clave, en palabras del propio Escudero, es ser un fiel creyente de la salud financiera. "Yo se que tengo un dinero que no me voy a poder gastar pero me basta, estoy bien financieramente", relató. Tan bien que puede permitirse estar entre 7 y 8 horas diarias leyendo sobre su pasión: la inversión. Y esa, para él, es la clave, poder estar muy informado y saber en donde invertir tu dinero.

