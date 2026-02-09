La Seguridad Social monitorizará la evolución de las bajas laborales ante el progresivo aumento de ausencias

La Seguridad Social creará un observatorio para monitorizar junto a patronal y sindicatos la evolución de las bajas laborales, ante el progresivo repunte de las ausencias experimentado durante los últimos años. Desde 2017, el número de incapacidades temporales se ha prácticamente duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según los datos publicados la semana pasada por la Airef. "El Gobierno lleva a cabo una evaluación constante mediante evidencia empírica sobre los factores determinantes de la IT, su diseño institucional y la mejora de su gobernanza", ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, este lunes tras reunirse con los agentes sociales.

Desde el Ministerio liderado por Elma Saiz no han detallado qué información adicional pretenden introducir mediante dicho observatorio, en tanto que el número de bajas, los motivos de las mismas, el grado de reiteración de cada paciente y el coste de las mismas, entre otros, ya son datos que están en su haber. Su intención, tal como han manifestado en un comunicado, es "promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social". No especifica si eso pasa por tratar de reducir el número de bajas, su duración o la reiteración de las mismas.

Evolución del número de partes de baja

El anuncio llega una semana después de que la Airef emitiera un crítico informe en el que señalara los "déficits" en la gestión y acusara, entre otros, a la Seguridad Social de no supervisar lo suficiente las ausencias en su primera fase, cuando estas las costean las empresas.

Desde el Gobierno han querido desvincular este nuevo observatorio del aumento de gasto público que año a año asume la Seguridad Social para costear este progresivo aumento de bajas que se pretende estudiar. El año pasado, a falta de los últimos datos para el cierre del ejercicio, se superó un nuevo máximo y las previsiones son exceder los 18.000 millones de euros.

"Es uno de los problemas más graves del país. [...] No es solo un problema de salud, pero que a su vez conlleva un problema de costes enormes para el Estado, de costes enormes para las empresas, un problema grande que es que a diario hay empresas que se encuentran con trabajadores que no van a trabajar", ha declarado la negociadora de la CEOE, Rosa Santos.

Evolución del gasto en bajas laborales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace meses que aborda, con un ritmo intermitente, fórmulas para tratar de modificar los mecanismos de gestión de las bajas laborales. La principal propuesta que tiene ahora mismo sobre la mesa y hace meses que está en lid es introducir una flexibilidad para que las personas que vienen de una baja de larga duración puedan incorporarse progresivamente a su puesto una vez reciban el alta. Es decir, mantengan durante el primer mes un porcentaje de reducción de jornada, si así se lo recomienda el médico, según los primeros borradores remitidos a los agentes sociales.

Distribución de bajas según tipología

El secretario de Estado de Seguridad Social se ha comprometido a remitir una nueva propuesta a patronales y sindicatos al respecto, en tanto que la primera no cayó bien ni entre representates de trabajadores ni de empresas. El observatorio anunciado lo formarán los los actores hoy ya implicados en la mesa de diálogo social que aborda dicha cuestión, además del Ministerio de Sanidad y del mismo también se espera que surjan propuestas a poner en práctica.

Los sindicatos piden intervenir las mutuas

Los sindicatos han lanzado ya una propuesta de modificación del sistema de gestión de las incapacidades temporales. El secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo, ha hecho un llamamiento a intervenir las mutuas colaboradoras y que sea la Seguridad Social la que las controle directamente. Estas son unas entidades financiadas con fondos públicos, pero gestionadas por particulares y que son las encargadas de costear todas aquellas incapacidades de origen laboral. También costea la prestación por incapacidad por enfermedad común a partir del decimoquinto día de ausencia.

Y puede exigir al trabajador enfermo que acuda a una visita médica para supervisar si está en condiciones óptimas o no para trabajar y proponerle al médico de la sanidad pública que emita un parte de alta. "Nosotros estamos a muy de acuerdo en la vigilancia de la salud, en la inspección, pero siempre que se haga desde la parte público y el que inspecciona no sea juez y parte", ha declarado la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez.

Evolución de la duración media de las bajas

Desde CCOO han propuesto que si las empresas y la Seguridad Social quiere reforzar el papel de las mutuas en el control de prestaciones, que el Ejecutivo asuma directamente la gestión de estos órganos. "Si la financiación son las cotizaciones y las prestaciones son de seguridad social, integremos ya las mutuas en el sistema de seguridad social y que sea la seguridad social la que dirija las mutuas, la que controle las mutuas", ha afirmado Bravo.