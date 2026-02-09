Bizum se ve obligado a lanzar un comunicado por lo que está pasando con Hacienda y sus usuarios

El hecho de que el Ministerio de Hacienda anunciara hace días en un comunicado que va a empezar a controlar el dinero que reciben las empresas como pago por sus servicios en Bizum ha obligado a la empresa responsable de este método de pago a hacer aclaraciones. No en vano han sido muchos los usuarios que han preguntado sobre el tema.

La polémica con Bizum y Hacienda

Desde la propia plataforma reconocen que ha habido “mucha desinformación y confusión” sobre los envíos y los cobros por Bizum. No en vano este es uno de los métodos de pago más comunes en España. Lo crearon los propios bancos para permitir que los usuarios se hicieran pagos entre ellos: son formas de dar dinero de manera instantánea y sin otros mediadores.

Desde el propio Bizum sacan pecho de una idea que permite (sobre todo a los locales de hostelería) no tener que dividir una cuenta en 20 partes. Todo se soluciona con la mítica frase de “paga tú y te hacemos Bizum”. El nombre comercial que más ha calado de los últimos años en España.

“Su facilidad de uso y la inmediatez de las transferencias ha hecho que cada vez más comercios y autónomos lo incorporen como medio de pago”, aseguran desde la plataforma de pagos. Tanto que hasta el estado ha puesto su mira en Bizum. Hacienda aseguró el año pasado que iba a controlar los movimientos hacia las empresas.

¿Quién está obligado a declarar los Bizum?

La plataforma asegura que “la obligación o no de declarar esos ingresos depende de su naturaleza”. Esto es, si es un reembolso de gastos o el pago de un amigo no, pero si es un pago por un servicio sí. “Los ingresos a través de Bizum están sometidos a las mismas condiciones que los recibidos por cualquier otro medio”.

Vamos que si el receptor del pago es una persona jurídica los ingresos se deben declarar y se tienen que “incluir en la contabilidad”.

No hay “consecuencia tributaria”

Para aclarar aún más la situación y no dar lugar a malos entendidos se añade: “Si se produce un reembolso de un gasto común como un viaje no hay consecuencias pero si se trata de una donación la persona que recibe el dinero puede estar sometido al impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Límites de Bizum

Bizum establece una serie de límites (1.000 euros por envío, 2.000 diarios o 5.000 en total mensuales) “se aplican a los pagos entre particulares y a las donaciones”. Para empresas Bizum no tiene límites.