Caos ferroviario
La huelga de maquinistas deja casi mil trenes cancelados hasta el miércoles: choque total entre sindicatos y Renfe por el seguimiento
El sindicato de maquinistas SEMAF asegura que el paro es total, mientras la operadora reduce el impacto al 11% en una mañana de cancelaciones y retrasos
Guerra de cifras y caos en las estaciones. La primera jornada de la huelga ferroviaria en España ha arrancado con un choque frontal de versiones sobre su incidencia. Mientras el sindicato mayoritario de maquinistas, SEMAF, cifra el seguimiento en un rotundo 100% de los trabajadores sin servicios mínimos, Renfe rebaja la participación a apenas un 11,6% durante el turno de mañana.
Este baile de cifras se produce en un lunes negro para miles de pasajeros, con 955 trenes cancelados previstos para los tres días de paros y retrasos generalizados en núcleos clave como Madrid, Barcelona y Valencia.
El conflicto, que se extenderá hasta el miércoles 11 de febrero, mantiene en vilo al Ministerio de Transportes. A las 11:00 horas ha comenzado una reunión decisiva entre el departamento que dirige Óscar Puente (quien no asiste personalmente por encontrarse de viaje oficial en Arabia Saudí) y los sindicatos CCOO, UGT y SEMAF. Sobre la mesa, una exigencia innegociable: un aumento urgente de la inversión en seguridad y mantenimiento tras los recientes accidentes en Adamuz y Gelida.
Servicios mínimos y trenes afectados
Para minimizar el impacto, se han decretado unos servicios mínimos que el sector turístico ya califica de "insuficientes" para frenar el deterioro reputacional del tren en España. Si tiene previsto viajar, estas son las frecuencias garantizadas por la operadora pública:
- Alta Velocidad y Larga Distancia: circula el 73% de los trenes (272 servicios cancelados hasta el miércoles).
- Media Distancia: se mantiene el 65% de la operativa habitual.
- Cercanías: funcionará el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. En Cataluña, la situación es más compleja, con servicios de Rodalies oscilando entre el 33% y el 66%.
- Mercancías: es el sector más castigado, con solo un 21% de circulaciones protegidas.
Inversión y personal
Más allá de las molestias al usuario, el trasfondo de esta huelga es puramente estructural. Los sindicatos exigen que el Ministerio de Hacienda autorice partidas extraordinarias para renovar la flota y, sobre todo, para frenar la externalización de cargas de trabajo en talleres. Desde los sindicatos apuntan a que no se trata solo de salarios, sino de la viabilidad técnica del sistema.
Por su parte, las agencias de viajes (Fetave, Unav y Acave) han lanzado un grito de alerta. Advierten que la pérdida de fiabilidad de la red ferroviaria está "expulsando" al viajero corporativo y al turista internacional, justo cuando el Gobierno impulsa el tren como alternativa sostenible frente al avión.
Como viajero, si su tren ha sido cancelado, Renfe ofrece el cambio de billete sin coste o el reembolso íntegro. No obstante, se recomienda consultar la web oficial o la app de la compañía antes de desplazarse a la estación, ya que los efectos de la huelga podrían agravarse durante la tarde si no hay acuerdo en el Ministerio.
