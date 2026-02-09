Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga a partir de mañana tras llegar a un acuerdo con Transportes

CCOO, UGT y Semaf, los sindicatos mayoritarios, han informado de la noticia junto al ministerio, por lo que la huelga no continuará ni martes ni miércoles

Piquete informativo de CCOO durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026

Jaime Mejías

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, UGT y CCOO— han acordado con el Ministerio de Transportes la desconvocatoria de la huelga ferroviaria a partir de mañana, tras haber alcanzado un acuerdo en la negociación que mantenían desde la semana pasada. Este lunes tenía lugar la cuarta reunión, después de tres encuentros bilaterales que terminaron sin llegar a buen puerto.

Fuentes del Ministerio de Transportes ha confirmado la noticia, afirmando que "suscriben por completo las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar este importante acuerdo". Los propios sindicatos han tildado el acuerdo de histórico, detallando que incluye "mejoras en inversión, mantenimiento y personal".

El ministro Óscar Puente se encuentra actualmente en Arabia Saudí, tras haber suscrito un acuerdo con su homólogo en el país para asegurar la continuidad de Renfe en el proyecto del AVE a la Meca por 2.800 millones de euros. Fuentes del departamento han detallado que, a su vuelta, mantendrá un encuentro con los representantes sindicales.

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", han afirmado, añadiendo que durante la tarde saldrán a la luz los detalles del acuerdo.

Los comités generales de Renfe y Adif deberán ahora ratificar la desconvocatoria de la huelga. En el momento en que se cumpla este trámite, la desconvocatoria será efectiva, tal y como ha detallado en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.

(Noticia de Última Hora, habrá ampliación)

