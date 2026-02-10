Bruselas no detalla las cifras
La Comisión Europea libra de aranceles al Cupra Tavascan que Seat fabrica en China tras aceptar un precio mínimo
El pacto también implica una limitación del volumen de importaciones
La Comisión Europea ha comunicado este martes que ha alcanzado un acuerdo para eliminar el arancel adicional del 20,7% que Seat venía pagando por importar a la Unión Europea el Cupra Tavascan, un modelo fabricado en China. La exención llega después de que la marca haya aceptado fijar un precio mínimo de venta en el mercado comunitario, con el objetivo de evitar un perjuicio para la industria europea.
El pacto no solo contempla ese precio mínimo, sino también una limitación del volumen de importaciones. Sin embargo, Bruselas no ha detallado ni la cifra acordada ni los cupos aplicables, alegando motivos de confidencialidad.
Los servicios comunitarios han indicado que el acuerdo ha sido aceptado tanto por la filial de Volkswagen en Anhui (China) como por su socio en Europa, la planta de Seat en Martorell.
Según la Comisión, el precio fijado se deriva de una investigación que concluyó que el umbral planteado por Volkswagen para este modelo concreto no resultará dañino para la industria de la UE.
Además, el fabricante se compromete a invertir en proyectos relevantes vinculados al vehículo eléctrico dentro de la Unión Europea, con “hitos claramente definidos”, y orientados a reforzar la estrategia industrial y a impulsar el cumplimiento de los objetivos de la transición climática.
Desde octubre de 2024, la UE aplica aranceles adicionales de hasta el 35,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China que se exportan al mercado comunitario. En ese marco, Seat estaba asumiendo un recargo extra del 20,7% sobre el Cupra Tavascan, además del arancel general del 10% ya existente.
