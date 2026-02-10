Ya es oficial, la esperada carta que la Seguridad Social está enviando a los autónomos para devolverles las cuotas / .

Parece que la Seguridad Social está enviando a los autónomos la esperada carta que significa la devolución de las cuotas y que utiliza datos que se basan en la última declaración presentada.

Se trata de una misiva con el resultado de la regularización, que puede salir la devolución de las cuotas, pero también les informasi cotizaron correctamente en 2024 y se conservará su misma base de cotización, tal y como cuentan en Autónomos y emprendedores.

Una pareja de trabajadores. / Freepik

El colectivo de los autónomos es el que más le urge a la Seguridad Social al darles la posibilidad de mantener su base y mejorar sus futuras prestaciones si cotizaron durante el 2024 por una base superior a la que les correspondía por sus rendimientos.

Varias fases

La regulación está estructurada en tres fases. La primera es esta, para los que cotizaron correctamente o a los que tienen que devolver cuotas, mientras que las siguientes fases son para regularizar a autónomos que tendrás que pagar y para los que no presentaron la declación de la renta.