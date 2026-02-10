Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Ya es oficial, la esperada carta que la Seguridad Social está enviando a los autónomos para devolverles las cuotas

Unos datos que se basan en la última declaración de la renta presentada

Ya es oficial, la esperada carta que la Seguridad Social está enviando a los autónomos para devolverles las cuotas

Ya es oficial, la esperada carta que la Seguridad Social está enviando a los autónomos para devolverles las cuotas / .

Benito Domínguez

Parece que la Seguridad Social está enviando a los autónomos la esperada carta que significa la devolución de las cuotas y que utiliza datos que se basan en la última declaración presentada.

Se trata de una misiva con el resultado de la regularización, que puede salir la devolución de las cuotas, pero también les informasi cotizaron correctamente en 2024 y se conservará su misma base de cotización, tal y como cuentan en Autónomos y emprendedores.

Una pareja de trabajadores.

Una pareja de trabajadores. / Freepik

El colectivo de los autónomos es el que más le urge a la Seguridad Social al darles la posibilidad de mantener su base y mejorar sus futuras prestaciones si cotizaron durante el 2024 por una base superior a la que les correspondía por sus rendimientos.

Noticias relacionadas y más

Varias fases

La regulación está estructurada en tres fases. La primera es esta, para los que cotizaron correctamente o a los que tienen que devolver cuotas, mientras que las siguientes fases son para regularizar a autónomos que tendrás que pagar y para los que no presentaron la declación de la renta.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

Este viernes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacer con el aspirador que acaba con los ácaros y que te costará menos de 30 euros

Este viernes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacer con el aspirador que acaba con los ácaros y que te costará menos de 30 euros

El Antroxu más tradicional toma las calles de Avilés con el regreso del "Xigantín de El Cornelu", "La Vieya" y los mazcaritos tradicionales

El Antroxu más tradicional toma las calles de Avilés con el regreso del "Xigantín de El Cornelu", "La Vieya" y los mazcaritos tradicionales

La ciencia busca cantera en Asturias: jóvenes investigadoras del CSIC cuentan sus proyectos a adolescentes para "despertar vocaciones"

La ciencia busca cantera en Asturias: jóvenes investigadoras del CSIC cuentan sus proyectos a adolescentes para "despertar vocaciones"

Nuevo uso para el barco que encargó la Diputación de Toledo y nunca salió de la ría del Eo

Nuevo uso para el barco que encargó la Diputación de Toledo y nunca salió de la ría del Eo

La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano

La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano

Asturias permitirá a los alumnos de las universidades privadas hacer prácticas en centros sanitarios públicos

Asturias permitirá a los alumnos de las universidades privadas hacer prácticas en centros sanitarios públicos

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"
Tracking Pixel Contents