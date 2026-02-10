Ya es oficial, el Ministerio de Trabajo revela los permisos retribuidos para este 2026
Esto es lo que puedes reclamar a tu empresa
El Ministerio de Trabajo y Economía social ha revelado los permisos retribuidos a los que tienen derecho las personas trabajadoras para este 2026 y que se pueden reclamar a la empresa.
Así, están divididos en tres bloques, por nacimiento y cuidado, climáticos y para formación.
Los permisos retribuuidos por nacimiento y cuidado son de 16 a 19 semanas, 32 en el caso de las familias monomarentales. Las primeras seis semanas tienen que ser de forma obligatorio e inmediatas al nacimiento, ininterrumpidas y a jornada completa.
Las siguientes once semanas, 22 en el caso de las familias monomarentales, se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos, con jornada completa o parcial, previo acuerdo hasta los doce meses del bebé.
También hay dos semanas más, cuatro en las familias monomarentales, a distribuir de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años.
En cuanto al permiso de lactancia, es posible acumular las horas para disfrutarlo en días completos.
Asimismo, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; o en casos de adopción y acogida para la asistencia a sesiones de información y preparación, y realización de informes previos.
Los permisos climáticos suponen cuatro días de permiso cuando el trabajador no puede acudir al trabajo por restricciones oficiales de movilidad o por situaciones de riesgo grave e inminente, como catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.
Formación
Por último están los permisos para formación. Son permisos de 20 horas para formación para los que lleven, al menos, un año en la empresa. Se puede acumuar por un periodo de hasta 5 años (100 horas).
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí