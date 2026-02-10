Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Ya es oficial, el Ministerio de Trabajo revela los permisos retribuidos para este 2026

Esto es lo que puedes reclamar a tu empresa

Ya es oficial, el Ministerio de Trabajo revela los permisos retribuidos para este 2026

Ya es oficial, el Ministerio de Trabajo revela los permisos retribuidos para este 2026 / .

Benito Domínguez

El Ministerio de Trabajo y Economía social ha revelado los permisos retribuidos a los que tienen derecho las personas trabajadoras para este 2026 y que se pueden reclamar a la empresa.

Así, están divididos en tres bloques, por nacimiento y cuidado, climáticos y para formación.

Los permisos retribuuidos por nacimiento y cuidado son de 16 a 19 semanas, 32 en el caso de las familias monomarentales. Las primeras seis semanas tienen que ser de forma obligatorio e inmediatas al nacimiento, ininterrumpidas y a jornada completa.

Las siguientes once semanas, 22 en el caso de las familias monomarentales, se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos, con jornada completa o parcial, previo acuerdo hasta los doce meses del bebé.

También hay dos semanas más, cuatro en las familias monomarentales, a distribuir de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años.

En cuanto al permiso de lactancia, es posible acumular las horas para disfrutarlo en días completos.

Asimismo, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; o en casos de adopción y acogida para la asistencia a sesiones de información y preparación, y realización de informes previos.

Los permisos climáticos suponen cuatro días de permiso cuando el trabajador no puede acudir al trabajo por restricciones oficiales de movilidad o por situaciones de riesgo grave e inminente, como catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.

Noticias relacionadas y más

Formación

Por último están los permisos para formación. Son permisos de 20 horas para formación para los que lleven, al menos, un año en la empresa. Se puede acumuar por un periodo de hasta 5 años (100 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

Multado con 200 euros por cruzar mal la carretera mientras miraba el móvil: la DGT vigila a los peatones asturianos

Multado con 200 euros por cruzar mal la carretera mientras miraba el móvil: la DGT vigila a los peatones asturianos

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la recortadora de pelo todo terreno que es ideal para usarla todos los días

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la recortadora de pelo todo terreno que es ideal para usarla todos los días

SOMA y CC OO exigen a Hunosa información sobre el futuro del proyecto de central de La Pereda, clave para la empresa

SOMA y CC OO exigen a Hunosa información sobre el futuro del proyecto de central de La Pereda, clave para la empresa

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día

Los 10 kilómetros del Grupo, una fiesta con recorrido homologado y dorsales agotados

Los 10 kilómetros del Grupo, una fiesta con recorrido homologado y dorsales agotados

Avanzan las obras en la carretera de Villoria y Tolivia, en Laviana

Avanzan las obras en la carretera de Villoria y Tolivia, en Laviana

Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de uno de los osos más famosos del cine que cumple 100 años

Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de uno de los osos más famosos del cine que cumple 100 años

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"
Tracking Pixel Contents