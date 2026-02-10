Ya es oficial, el Ministerio de Trabajo revela los permisos retribuidos para este 2026 / .

El Ministerio de Trabajo y Economía social ha revelado los permisos retribuidos a los que tienen derecho las personas trabajadoras para este 2026 y que se pueden reclamar a la empresa.

Así, están divididos en tres bloques, por nacimiento y cuidado, climáticos y para formación.

Los permisos retribuuidos por nacimiento y cuidado son de 16 a 19 semanas, 32 en el caso de las familias monomarentales. Las primeras seis semanas tienen que ser de forma obligatorio e inmediatas al nacimiento, ininterrumpidas y a jornada completa.

Las siguientes once semanas, 22 en el caso de las familias monomarentales, se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos, con jornada completa o parcial, previo acuerdo hasta los doce meses del bebé.

También hay dos semanas más, cuatro en las familias monomarentales, a distribuir de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años.

En cuanto al permiso de lactancia, es posible acumular las horas para disfrutarlo en días completos.

Asimismo, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; o en casos de adopción y acogida para la asistencia a sesiones de información y preparación, y realización de informes previos.

Los permisos climáticos suponen cuatro días de permiso cuando el trabajador no puede acudir al trabajo por restricciones oficiales de movilidad o por situaciones de riesgo grave e inminente, como catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.

Formación

Por último están los permisos para formación. Son permisos de 20 horas para formación para los que lleven, al menos, un año en la empresa. Se puede acumuar por un periodo de hasta 5 años (100 horas).