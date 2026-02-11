Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ERE

La antigua Titan Lux despide a 120 trabajadores de su fábrica de Barcelona: “Tienen beneficios astronómicos y se llevan las pinturas a Polonia”

Los trabajadores denuncian una represalia sindical y convocan varios días de huelga para tratar de frenar el despido colectivo

Un contenedor de Akzo Nobel.

Un contenedor de Akzo Nobel. / periodico

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Los trabajadores del fabricante de pinturas Akzo Nobel, la antigua Titan Lux, han denunciado que la compañía pretende despedir a 120 trabajadores de su planta en El Prat para llevarse las producciones a Polonia y así ahorrarse salarios.

La plantilla afectada critica que la compañía no recurre a esta medida para salir de una situación de pérdidas, sino que solo pretende ampliar sus "beneficios astronómicos" y que se vale de los mismos para ejecutar una represalia sindical, tras rechazar los trabajadores de El Prat recortes salariales que sí han prosperado en otras plantas.

TEMAS

