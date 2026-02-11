Ya es oficial, la Seguridad Social permite cobrar el Ingreso Mínimo Vital a las personas mayores de 30 años que vivan con sus padres / .

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda de la Seguridad Social que pretende ayudar a las familias con menos recursos, pero pocos saben que las personas mayores de 30 años que viven con sus padres también pueden acceder esta subvención.

Y esto es algo que muy pocas personas conocen, porque la ley dice que el Ingreso Mínimo Vital se concede a personas mayores de 23 años que se integren en una unidad de convivencia, pero también permite su solicitud a personas que no se integren dentro de una unidad de convivencia "siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho".

Un hombre junto a sus padres. / Freepik

Eso sí, hay una serie de requisitos, "deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos".

Requisitos

Y, por supuesto, tienen que cumplir con el resto de los requisitos para tener el Ingreso Mínimo Vital como el referente a los ingresos y rentas anuales mínimos.