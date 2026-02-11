Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
Ya es oficial, la Seguridad Social permite cobrar el Ingreso Mínimo Vital a las personas mayores de 30 años que vivan con sus padres

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda de la Seguridad Social que pretende ayudar a las familias con menos recursos, pero pocos saben que las personas mayores de 30 años que viven con sus padres también pueden acceder esta subvención.

Y esto es algo que muy pocas personas conocen, porque la ley dice que el Ingreso Mínimo Vital se concede a personas mayores de 23 años que se integren en una unidad de convivencia, pero también permite su solicitud a personas que no se integren dentro de una unidad de convivencia "siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho".

Eso sí, hay una serie de requisitos, "deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos".

Requisitos

Y, por supuesto, tienen que cumplir con el resto de los requisitos para tener el Ingreso Mínimo Vital como el referente a los ingresos y rentas anuales mínimos.

