La tractorada en Madrid, en directo | Última hora de la protesta de agricultores y ganaderos que toman las calles contra la PAC y Mercosur

Finalmente sólo 500 tractores que llegarán a Colón desde Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar

Varios tractores durante una protesta.

Varios tractores durante una protesta. / EP

José Luis Escudero

Antonio Romero

Miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestarán y se concentrarán este miércoles en Madrid para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, está previsto que desde primera hora de este miércoles, Madrid reciba la visita de unos 500 tractores, menos de los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, que llegarán divididos en cinco columnas que llegarán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde la manchega Guadalajara y desde la segoviana El Espinar.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la tractorada:

El tren no levanta cabeza en Asturias: al menos 16 cancelados en solo tres horas entre las principales ciudades

¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda

El cangués Mandi García Rama triunfa en el torneo de lucha de brazos de Pozuelo (Madrid)

Ya hay fecha para el Carnaval de adultos de Cangas de Onís repartirá casi 9.000 euros en premios

ÚLTIMO DÍA: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

