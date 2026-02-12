La irrupción de las 'air fryer' en los hogares da otro impulso a los platos preparados, que crecieron un 4,7% en 2025

Las empresas que fabrican platos preparados vendieron el año pasado 715.052 toneladas, un 3,8% más que en 2024, con un volumen que incluye desde las pizzas refrigeradas, los churros y patatas fritas congelados o elaboraciones con base de arroz o de pescado. En términos de ventas, se alcanzaron los 4.309 millones de euros, un 5% más que el ejercicio anterior, según ha explicado este jueves el secretario general de la la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), Álvaro Aguilar, en la presentación del balance de 2025 de la entidad que agrupa a 22 empresas del sector, que dan empleo a unas 8.800 personas.

"Mientras el consumo de alimentos creció, de manera global, un 0,6% per cápita en toda España, según datos del Ministerio de Agricultura, el del segmento de los platos precocinados lo hizo en un 4,7% por persona, lo que le sitúa como la categoría con mejor comportamiento, solo por detrás del aceite de oliva, un producto en el que la bajada de precio ha tenido un efecto evidente", ha agregado, por su parte, David Aldea, presidente de la Aseprafe y consejero delegado del grupo Maheso.

Una opción para los días de entre semana

"Los platos preparados han pasado de ser una opción puntual a una solución que forma parte de su dieta cotidiana: seis de cada 10 españoles aseguran que no tienen tiempo para cocinar y, si lo hacen, se dedican a ello el fin de semana", ha relatado Aldea. A eso, ha agregado, "hay que sumar el hecho de que cada vez hay más multiculturalidad y la gente quiere comer opciones gastronómicas diversas".

Así, según los datos de la entidad, los españoles compran comida preparada casi una vez por semana, esto son unas 49 veces al año de media. "Y la llegada de las freidoras de aire o 'air fryers' a los hogares también está facilitando la incorporación del plato preparado, mucho más rápido y transversal", ha indicado el presidente de Aseprafe, al ser preguntado por las nuevas tendencias de los consumidores.

Empresas exportadoras

Las empresas asociadas a la entidad registraron, además, un crecimiento en términos constantes del 11,3% en sus exportaciones, lo que implicó que cada una de las firmas de Aseprafe destinó, de media, el 21,4% de su producción al mercado exterior, un dato que los responsables de la entidad han celebrado y en el que han destacado la aparición de Marruecos, como séptimo destino de sus productos. La lista la encabezan Portugal, Francia y el Reino Unido.

Además, han subrayado tanto Aguilar como Aldea, el auge del turismo que está viviendo España se ha traducido también en una oportunidad para este sector. "Primero, porque los turistas, cuando viajan, no vienen a cocinar y optan por lo ya preparado, y, segundo, porque se está produciendo una migración del consumo del ámbito de la restauración hacia las tiendas de conveniencia y los nuevos 'mercaurantes', supermercados que sirven comidas listas para consumir", ha indicado el presidente.

En torno al 30% de las ventas de platos preparados en España van también al denominado canal horeca (hostelería, restauración y cátering), ya que le solucionan problemas como el espacio de las cocinas en el local o la falta personal cualificado, además de que ganan eficiencia porque se produce menos merma o desperdicio y se permiten un mejor control de costes y de márgenes.