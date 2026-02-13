Salud laboral
Los accidentes laborales mortales bajaron un 11,1% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España
El Ministerio de Trabajo computa un total de 735 fallecidos durante su jornada laboral a lo largo del anterior ejercicio
Un total de 735 personas perdieron la vida durante su jornada laboral a lo largo de 2025. Dicha cifra refleja un descenso de la siniestralidad laboral con consecuencias mortales del 11,1% respecto a la registrada el año anterior. Una evolución positiva que tiene lugar en un contexto de crecimiento de la ocupación, si bien todavía no suficiente como para bajar de la cota de dos trabajadores fallecidos al día.
El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes los datos de accidentes de trabajo del global del ejercicio de 2025. Los mismos reflejan una evolución mayoritariamente positiva y una mejora de la seguridad en las empresas. Hay menos accidentes que acaban causando baja de trabajadores y también menos accidentes con consecuencias mortales. Entre enero y diciembre de 2025 la autoridad laboral registró un total de 1,1 millones de siniestros, sobre una población trabajadora de alrededor de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. La mitad no derivaron en una baja del trabajador nueve de cada díez tuvieron la calificación de "leve", a ojos de la autoridad laboral. El número total de accidentes se ha reducido en un 1,5% respecto a los 12 meses precedentes.
La siniestralidad ha bajado en todos los sectores, si bien con especial intensidad en construcción, agricultura e industria manufacturera, que a su vez son, históricamente, los que más siniestros en proporción a la población que emplean registran.
