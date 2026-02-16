Comienza la campaña de la declaración de la Renta con aviso a los padres que dejan dinero a sus hijos: sanciones de más de 9.000 euros por hacer transferencias

En pocos meses comenzará uno de los periodos más temidos por muchos contribuyentes: la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El plazo se abrirá el miércoles 8 de abril, una vez finalizada la Semana Santa, y se prolongará hasta el 30 de junio. Durante ese tiempo se habilitarán distintas fechas para la atención telefónica y presencial.

Los contribuyentes deberán prestar especial atención a los requisitos que determinan la obligación de declarar, así como a los nuevos medios de pago y a los cambios fiscales que afectan a trabajadores por cuenta ajena, autónomos y perceptores de prestaciones.

Desde el 8 de abril de 2026 será posible acceder al borrador y a los datos fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por vía electrónica, a través del servicio de tramitación de la Agencia Tributaria. En esta campaña estarán obligados a presentar declaración quienes hayan percibido rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador o a 15.876 euros de dos o más pagadores. También deberán declarar todos los autónomos que hayan estado dados de alta en algún momento del ejercicio, así como los beneficiarios del ingreso mínimo vital y las personas que integren la unidad de convivencia.

Además, Hacienda ha intensificado el control sobre una práctica cada vez más habitual: las transferencias de dinero entre familiares. En este contexto, una simple transferencia bancaria puede acarrear importantes sanciones si no se justifica correctamente. La Agencia Tributaria puede considerar este movimiento como una donación encubierta y reclamar entre 7.000 y 9.000 euros, además de recargos e intereses.

Así lo advierte el abogado Manuel Requena, quien explica que, si se realiza únicamente una transferencia sin ningún respaldo legal, el contribuyente puede recibir tiempo después una notificación inesperada por el impuesto de donaciones. Una acción aparentemente inocente puede convertirse así en un problema fiscal de gran envergadura.

La clave, según explican desde Caja Rural de Asturias, está en diferenciar entre un préstamo y una donación, ya que ambos tienen un tratamiento fiscal distinto. Un préstamo implica la obligación de devolver el dinero prestado, con o sin intereses, mientras que una donación se considera un regalo y está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

El préstamo entre familiares es una figura legal reconocida dentro del impuesto de transmisiones patrimoniales, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Aunque está exento de tributación, debe declararse para evitar que Hacienda lo considere una donación. Para ello es necesario presentar el modelo 600.

En el caso de las donaciones, los expertos recomiendan formalizarlas ante notario y presentar la correspondiente declaración en el plazo de 30 días. De este modo, es posible beneficiarse de importantes reducciones fiscales. Por ejemplo, en comunidades como Valencia, una donación de 100.000 euros a un hijo puede tributar muy poco o incluso nada si se cumplen todos los requisitos legales.

Por el contrario, realizar únicamente una transferencia puede suponer el pago de alrededor de 1.000 euros en concepto de impuesto, a lo que se sumarían posibles recargos y sanciones si no se declara correctamente. “Una simple escritura puede ahorrar miles de euros”, subraya Requena. En cuanto a los préstamos entre particulares, no existe un límite máximo de dinero que se pueda prestar a un familiar. Eso sí, la cantidad deberá devolverse en el plazo acordado. Si se trata de un préstamo sin intereses, no será necesario declarar rendimientos, aunque sí justificar que no se han generado beneficios. ¿Y qué ocurre si el préstamo no se devuelve? En condiciones normales, podría dar lugar a acciones legales, aunque en el ámbito familiar lo más habitual es que el prestamista renuncie a reclamarlas.