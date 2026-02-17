Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Del récord al ‘suelo’

El precio del huevo se desploma un 89% en EEUU, pero no en el supermercado: así funciona el ‘retraso’ entre granja y lineal

El índice mayorista del USDA cae de 8,17 a 0,92 dólares la docena en 11 meses, pero el precio al consumidor baja menos y con demora

El elevado consumo y la gripe aviar disparan el precio de los huevos hasta un 51% en el último año

Vista de una docena de huevos en un supermercado., en una imagen de archivo.

Vista de una docena de huevos en un supermercado., en una imagen de archivo. / Ismael Herrero - EFE

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid

El precio del huevo se ha desplomado un 89% desde su máximo histórico, según Barchart, plataforma líder en tecnología y datos de mercado financieros. La cifra cuadra, pero con un matiz importante: habla de un precio mayorista “spot” (negociado para entrega en días), no del precio que paga el consumidor en el supermercado, donde, según los expertos, “la docena podría llegar hasta los cuatro euros”.

En los informes diarios del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), el índice nacional para huevo blanco grande llegó a moverse alrededor de 8,16 dólares por docena a comienzos de marzo de 2025 (816,78 centavos). Once meses después, el mismo indicador marcaba 0,915 dólares (91,51 centavos). Esa comparación explica el famoso desplome del 89%. Y ojo: son precios negociados para entregas cercanas, lo que los hace mucho más volátiles.

Qué significa realmente ese “-89%”

El desplome no implica que “los huevos estén regalados” en caja. En paralelo, el precio medio al consumidor que recoge la estadística oficial de EEUU también bajó, pero bastante menos. Del pico de 6,227 dólares la docena en marzo de 2025 a 2,577 dólares en enero de 2026. Un descenso aproximado del 59%.

Además, el propio Congreso de Estados Unidos situó el episodio en el shock de oferta por la gripe aviar (HPAI) y recordó que el precio minorista alcanzó un récord en febrero de 2025.

Por qué en el súper no baja igual (ni a la misma velocidad)

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) lo resume así: el retail se mueve con retraso respecto al mayorista porque entran en juego contratos, estrategias de precios y promociones; cuando el mayorista se dispara, incluso puede haber ventas a pérdida, y cuando cae, la bajada en tienda suele ser más lenta.

De hecho, en pleno febrero de 2026, el USDA seguía mostrando un mapa de precios “en cadena”: mientras el índice nacional rondaba 0,92 dólares, otros precios de referencia para huevo cartonado entregado a tienda o almacén estaban por encima de 1 dólar. Y en promoción, la media anunciada en supermercados para docena “convencional” aparecía alrededor de 2 dólares.

¿Y en Europa y España?

En Europa no hay un “traslado” automático. La Comisión Europea publica un seguimiento semanal y, en la semana 6 de 2026, el precio medio comunitario figuraba por encima del año anterior (+19,4% interanual).

Noticias relacionadas

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece paneles oficiales de precios medios y coyunturales para seguir la evolución, pero responden a dinámicas propias (costes, contratos, oferta local y demanda). Todo ello, en un contexto donde en nuestro país la inflación se ha moderado seis décimas en enero, hasta el 2,3%. Habrá que esperar para ver la evolución real del precio de los huevos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  4. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  5. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  6. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  7. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
  8. Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres

Un conductor de autobús de 40 años logra una pensión vitalicia de más de 2.000 euros: no puede hacer esfuerzos ni trabajos aunque sean livianos

Un conductor de autobús de 40 años logra una pensión vitalicia de más de 2.000 euros: no puede hacer esfuerzos ni trabajos aunque sean livianos

El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite el recurso de Vox contra la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite el recurso de Vox contra la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

DIRECTO | Pleno en el Congreso de los Diputados

DIRECTO | Pleno en el Congreso de los Diputados

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar con una gran rebaja el dispositivo que debes llevar en la guantera de tu coche: 1,99 euros por tiempo limitado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar con una gran rebaja el dispositivo que debes llevar en la guantera de tu coche: 1,99 euros por tiempo limitado

Asturianía a lo grande en Valladolid: el Centro Asturiano celebra 50 años de vida con un sinfín de actividades

Asturianía a lo grande en Valladolid: el Centro Asturiano celebra 50 años de vida con un sinfín de actividades
Tracking Pixel Contents