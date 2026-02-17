TRANSPORTES
Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
Según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada
Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla, reabierto este martes tras un mes cerrado, tuvo que parar momentáneamente a la altura de Adamuz (Córdoba). Según ha informado El Confidencial, realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia que, según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.
En principio, se trató de una parada preventiva y el retraso acumulado fue de solo doce minutos, no llegando a afectar al resto de circulaciones en la línea.
Retrasos en la reapertura
La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía comenzó este martes a primera hora con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto, según informa Europa Press.
En concreto, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06. 35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11. 07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12. 33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.
Asimismo, otros servicios en sentido Andalucía-Madrid registran retrasos más moderados. En este sentido, el Ave 02070 Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 09. 48 horas, aparece con hora estimada a las 10. 25 horas.
Del mismo modo, el Ave 02074 Madrid-Cádiz, previsto a las 11. 43 horas, fija su llegada en torno a las 12,26 horas. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla y el Ave 02080 Madrid-Sevilla registran igualmente retrasos superiores a los diez minutos. Por su parte, fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras registradas en otros servicios.
