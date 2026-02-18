Un funcionario de la Seguridad Social alerta sobre algo que muchas personas desconocen cuando les toca jubilarse: "Se te puede pasar el plazo"
Un trámite que tienen que realizar los trabajadores
Llevas toda la vida trabajando y llega la hora de la ansiada jubilación. Pues un funcionario de la Seguridad Social ha alertado sobre algo que muchas personas desconocen en ese momento, un trámite que tienen que realizar los trabajadores: "Se te puede pasar el plazo".
Estamos hablando de Alfonso Muñoz, quien tiene un canal de Youtube donde toca varios temas relacionados con la jubilación. En esta ocasión habla justo del momento en el que llega la jubilación, porque lo que muchos no saben, es que no te jubilas por defecto, sino que hay que solicitar la pensión de jubilación.
Y es que si no lo haces, no tendrás pensión. Y tampoco puedes demorarte demasiado, porque perderás dinero. "Para que los efectos económicos sean el día siguiente al cese laboral, la solicitud debe realizarla dentro de los tres meses anteriores o posteriores al cese laboral", asegura, porque la Seguridad Social solo garantiza una retroactividad de tres meses.
Seguridad Social
Para no perder nada de lo que nos pertenece, lo mejor es acudir a la Seguridad Social cuando vaya a llegar nuestra jubilación para que nos informen al respecto.
