Naturgy refuerza a Reynés ampliando su mandato hasta 2030 y reordena el poder en el consejo tras los cambios accionariales

Naturgy lanza la reordenación de su gobernanza tras los cambios accionariales y refuerza a su presidente. El consejo de administración del grupo, principal gasista y tercera mayor eléctrica en España, ha decidido por unanimidad proponer a la junta de accionistas adelantar la renovación del mandato del presidente ejecutivo, Francisco Reynés, y extenderlo cuatro años más hasta 2030 (hasta ahora, y tras la última reelección, su mandato expiraba en marzo del próximo año).

El presidente, también vicepresidente de Criteria -brazo inversor de la Fundación La Caixa y el mayor accionista de la energética-, ve ampliada su presidencia en un intento de blindar la estabilidad en la cúpula a la espera de nuevos cambios accionariales. Y Reynés también se pondrá al frente de una comisión de nueva creación de visión estratégica para enfocar la estrategia de la compañía a largo plazo, en la que tendrán presencia todos los grandes accionistas.

El consejo de administración también emprende su reorganización con un nuevo juego de pesos de poder tras los cambios accionariales de los últimos meses. El órgano de gobierno llevará a la junta de accionistas -que se celebrará el próximo 24 de marzo- una propuesta para elevar el peso del fondo de australiano IFM con un tercer consejero, igualando los asientos que ya tiene Criteria, y para reducir de tres a dos consejeros el poder del gigante BlackRock-GIP tras la desinversión de hace unos meses.

Tras los movimientos de los últimos meses, con BlackRock vendiendo parte de su participación y Criteria elevándola, el accionariado de Naturgy se reparte actualmente entre CriteriaCaixa (25,9%), el fondo australiano IFM (15,1%), el fondo CVC (13,8%), Blackrock (12,6%, de los cuales 11,4% corresponde a la participación de GIP), Corporación Alba (5%) y el grupo estatal argelino Sonatrach (4,1%). Hasta ahora, IFM es la única que tenía dos consejeros, frente a los tres representantes de GIP-Blackrock, CVC-Alba y CriteriaCaixa. El grupo Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración.

Reordenar el poder accionarial

Naturgy reordena el poder corporativo a la espera de nuevos cambios accionarial en el futuro. La compañía ha vivido en una agitación casi permanente en los últimos años, condicionado por la compleja gobernanza que provocaba el diferente perfil de sus grandes accionistas (con unos socios con vocación de permanencia y otros queriendo salir de la compañía desde hace tiempo). Los movimientos dentro del capital se reactivaron a finales del año pasado y se da por hecho que la energética está abocada a encarar ahora otra gran reordenación.

Criteria parece dispuesta a seguir siendo el escudo para dar estabilidad a la compañía a muy largo plazo. La entidad comandada por Isidro Fainé confirma que Naturgy forma parte de su exclusiva terna de inversiones estratégicas (junto a CaixaBank y Telefónica) y aprovechó los movimientos de salida iniciados por los fondos para reforzarse como principal accionista de Naturgy y elevar su poder de mando.

El gigante BlackRock, presente en el accionariado de la energética española a través del fondo GIP y también con una pequeña participación directa, ejecutó en diciembre una venta exprés en bolsa y se deshizo de un 7,1%, pasando de segundo mayor accionista a ser el cuarto. La operación sirvió a Criteria para comprar un 2% adicional de la compañía por 485 millones y elevar su participación hasta casi un 26%. En el mercado se da por hecho que próximamente habrá una nueva reordenación del capital de Naturgy (muy previsiblemente con la posible salida de CVC), tras años de tentativas de reorganización del accionariado, con una opa finalmente fallida por parte de Abu Dabi y una ‘autoopa’ lanzada por la propia energética para recortar las participaciones de sus grandes accionistas y elevar el capital que cotiza en bolsa.

Beneficio récord

Naturgy supera sus objetivos y alcanzó un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% en relación a los 1.901 millones en 2024. Desde el grupo se destaca que se superaron previsiones "a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año, con los resultados reforzando la consistente trayectoria de cumplimiento". Un entorno marcado por unos precios más altos del gas y la electricidad y también por mayor producción de las centrales de gas en España por la ‘operación reforzada’ del sistema eléctrico tras el gran apagón. Naturgy es el principal operador nacional de plantas de ciclos combinados, con 17 instalaciones con una potencia conjunta de 7.400 megavatios (MW).

Tras los resultados récord, la compañía ha decidido acelerar la senda al alza del reparto de dividendos. El consejo propondrá a la junta de accionistas un tercer dividendo de 0,57 euros por acción, lo que elevará el total de la retribución a cargo de las cuentas de 2024 de 1,77 euros por título (por encima de los 1,7 euros comprometidos por la empresa). Con su nueva 'hoja de ruta' lanzada hace un año, Naturgy revisó su política de dividendos y estableció una trayectoria anual de dividendo por acción, aumentando de un mínimo de 1,7 euros en 2025, de 1,8 euros en 2026 y de 1,9 euros en 2027, condicionada a mantener una calificación crediticia de 'BBB'.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica de España ascendió a 5.334 millones de euros, prácticamente manteniéndose en los niveles récord de 5.365 millones de euros de 2024. Las ventas netas del grupo alcanzaron los 19.455 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento del 1,0% respecto a 2024. Naturgy ejecutó inversiones por 2.142 millones de euros en 2025, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables selectivos. En línea con su plan estratégico, las redes representaron el 47% de la inversión total, frente al 40% en 2024, mientras que las renovables representaron el 36%, frente al 44% de 2024. La capacidad instalada renovable del grupo alcanzó los 8,1 gigavatios (GW), con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción.

A cierre de 2025 la deuda financiera neta del grupo ascendió a 12.317 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros un año antes. El ratio de deuda neta/ebitda se mantuvo en 2,3 veces, incluso después del impacto de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros que completó el grupo en junio de 2025 en el marco de su histórica ‘autoopa’.