Ya es oficial, si llevas más de 18 meses de baja sin ir al tribunal médico seguirás cobrando, pero hay que revisar las notificaciones de la Seguridad Social / .

Hay personas que cumplen 18 meses de baja y no saben nada del tribunal médico. Entonces, la idea que suele rondar en su cabeza es que perderá las prestación. Sin embargo esto no es así, la Seguridad Social garantiza este pago, aunque hay que estar atento a sus notificaciones.

Lo cuenta el abogado Víctor Arpa en su canal de Tik Tok, quien señala que "mientras no te llamen y no haya una resolución, sigues de baja y sigues cobrando, no pueden dejarte en el aire".

Aquí entran diversos factores, como el laborioso proceso burocrático que hace que, a veces, los plazos se alarguen más de la cuenta.

Arpa explica que "si has llegado a los 24 meses, la Seguridad Social todavía tiene unos meses más para citarte".

Citación

Y cuidado, porque la citación no llega por teléfono, sino que lo hace por carta certificada o por SMS en el móvil, por eso es importante tener los datos del domicilio y el móvil actualizados en la web de la Seguridad Social, porque cualquier fallo en este sentido podría hacernos perder la prestación.