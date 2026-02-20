Oposiciones a Correos: convocan más de 4.000 plazas para ser funcionario fijo
Una de las empresas públicas con más oferta de trabajo de los últimos años y para cuyo acceso no se necesita formación específica
Correos es una de las empresas públicas en las que más trabajadores quieren desempeñar su función. Se trata de una empresa en la que muchos pretenden entrar por su facilidad para ir escalando puestos y consiguiendo nuevos retos profesionales y porque, además, garantiza un buen salario y una plaza fija en propiedad.
Es por esto que cada año las noticias sobre las convocatorias de empleo en esta empresa pública generan la lógica expectación. A lo largo de los últimos años han surgido multitud de portales web en los que se trata de arrojar algo de luz sobre estas oposiciones. Una de ellas (prepara correos) aseguraba hace unos días que aún no está clara la convocatoria de Correos para este año 2026 pero que, en todo caso, se espera una oferta mínima de 4.000 plazas. Los puestos de trabajo son sobre todo de “reparto, atención al cliente y agente de clasificación”. Las pruebas se celebrarán a lo largo de este año 2026.
Y es que el trabajo en Correos tiene otra ventaja muy valorada por quienes buscan un puesto de trabajo fijo: se puede optar a plazas que están en muchas ciudades y pueblos de España lo que facilita tanto al conciliación laboral y familiar como el quedarte a vivir en tu casa de toda la vida.
Los mismos expertos que avanzan estos datos reconocen que “las oposiciones a Correos no excesivamente complicadas y el temario no es demasiado extenso”. En concreto son 12 temas los que hay que preparar. Y cuanto antes mejor.
Lo que todavía no se sabe es la fecha en la que se convocarán estas oposiciones o los puestos en los que se espera que haya oferta de trabajo pero lo que sí está claro es que será una de las oposiciones más concurridas de los últimos años.
