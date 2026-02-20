La Seguridad Social lo confirma: la ayuda que ya llega a casi un millón de hogares y que mucha gente puede pedir en Asturias

La Seguridad Social hizo balance hace unos días de las principales ayudas que ha tramitado este año. Las subvenciones y los subsidios para personas que viven en situaciones de necesidad no son única y exclusivamente aplicables a parados o a personas enfermas o mayores. De hecho varios estudios en las últimas semanas han señalado que se tramitan cada año en España cientos de miles de ayudas de todo tipo (principalmente para familias) cuyo dinero no se llega a gastar y no porque no se cumplan los requisitos (por ejemplo tener unos niveles de renta inferiores a los que se piden en cada convocatoria pública).

Muchas ayudas no se conceden y el dinero queda sin “gastar” porque los ciudadanos a las que irían destinadas no saben en muchos casos que podrían ser merecedores de estas subvenciones públicas.

Es el caso en muchas ocasiones del conocido como Ingreso Mínimo Vital, se trata de un procedimiento que permite vivir con lo básico a cualquier persona y cuya cuantía valora sensiblemente en función de las características que tenga cada solicitante. Es decir: no es lo mismo si es una pareja sin responsabilidades que si se tienen hijos. De hecho en ese segundo caso el complemento de la ayuda a la infancia que se concede junto con el Ingreso Mínimo Vital ha llegado en enero a más de medio millar de hogares.

Pero ¿quién pide esta ayuda? Según los datos de la Seguridad Social en el último mes del año del que se tienen datos (enero) el perfil del solicitante del Ingreso Mínimo Vital fue claramente femenino. Casi 7 de cada 10 solicitantes eran una mujer.

Pero ¿cómo se consigue ese ingreso? Para solicitarlo los ingresos totales del año anterior deben ser inferiores a lo que se denomina la “renta garantizada”, que parte de unos 658 euros mensuales lo que es menos de 7.900 euros al año.

Pero ese no es el único ingreso que cuenta. De hecho según como sea la unidad de convivencia ese dinero va subiendo o bajando: si tienes más hijos puedes ganar más dinero y se te sigue concediendo la ayuda. Además el dinero que se paga va variando también a lo largo de los años según se vayan actualizando, entre otros, el Salario Mínimo Interprofesional o otras ayudas a las que se tenga derecho. Es decir: no es una cifra estática lo que se cobra sino que puede ir variando. Toda la actualidad la puedes encontrar (así como los requisitos) en la página web de la Seguridad Social y en las cuentas oficiales en redes sociales.