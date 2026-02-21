El aviso de la Seguridad Social a los nacidos en los 70, los 80 y los 90: el trámite para el cobro de la pensión que deberías hacer ya

Si has nacido entre los años 70 y los 90 eso es que a estas alturas de la vida ya deberías estar incorporado “de pleno derecho” al mercado laboral. La Seguridad Social tiene entonces un mensaje para ti. Y es que la noticia difundida hace varios años de que la edad de jubilación ascendía a los 67,5 años (por encima de los 65 en los que por aquel entonces estaba establecida) tiene varios matices. La medida, que generó una polémica muy grande pero en ningún caso a la altura de las protestas que se llegaron a formar en Francia por el hecho de que el gobierno subiera también allí la edad del retiro, tiene una letra pequeña que pocos conocen y que a muchos les está dando un “hilito” de esperanza al ver que la jubilación puede estar un poco más cerca.

Y es que además de tener en cuenta la edad a la que puedes colgar la bata, la nueva regulación de la Seguridad Social también incluye otro hecho importante: si tienes más de un número determinado de años y cobras un salario recogido en determinada cantidad también vas a poder jubilarte a la edad a la que tenías previsto.

El caso es que muchos no saben ni si tienen tantos años cotizados como creen (hace años los trabajos no inscribían a sus trabajadores en la Seguridad Social) y si el sueldo que tienen va a permitir un retiro más anticipado. ¿Cómo saberlo?

Cálculo de la pensión

La Seguridad Social ha habilitado en su página web un apartado que puede consultar cualquier trabajador y en el que se indica claramente (basta con poner tu nombre y el número de tu Documento Nacional de Identidad), los días que te quedan para la jubilación. Además te dice a que edad te vas a poder jubilar con toda tu pensión y, por último cuanto vas a cobrar (con la cantidad deflactada, es decir: se tiene en cuenta que el precio de la vida subirá desde ahora hasta que te jubiles y te calcula cuánto estarías cobrando a día de hoy teniendo en cuenta que nadie puede superar la pensión máxima).

Ahora ya queda ver si los datos que ves en la propia web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones te alegra o te deprime el día porque te queda demasiado.