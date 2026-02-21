Se busca ganador de un millón de euros que aún no se ha presentado: quedan días para reclamar el premio
El billete fue sellado el pasado verano
Uno de los mayores ingresos de la casas de apuestas y de loterías es el hecho de que en algunas ocasiones (no demasiadas la verdad pero a veces pasa) los jugadores no reclaman el premio. En estas ocasiones suelen ser boletos que les han regalado, que les ha dado alguien o que han comprado y han metido en una cartera sin darse cuenta y sin acordarse de comprobarlo.
En este sentido es importante estar pendiente de las noticias de los medios de comunicación en el caso de sorteos como Euromillones, en donde desde Loterías y Apuestas del Estado suelen ser muy concienzudos a la hora de decir en todas las noticias donde cayó el premio. Eso suele despertar la curiosidad de los apostantes. Si has sellado tu boleto en una administración de Gijón y de pronto escuchas en la televisión o lees en el periódico que ha caído el Euromillón en Gijón es bastante más probable que te acuerdes, saques el boleto de entre tus billetes de la cartera y lo compruebes. Pero no siempre es así.
Y es que hay varias cosas que hay que tener en cuenta: la primera que todos los premios tienen una caducidad. Si no los cobras, caducan. Da igual la cantidad. Está en las bases que aceptas cuando compras uno.
El caso es que el organismo de la Lotería Nacional de Reino Unido han emitido un comunicado en el que han pedido a los apostantes quemiren dos veces antes de tirar los boletos. No en vano se ha detectado que hay un premio de un millón de libras (más de un millón de euros) que está esperando a ser reclamado porque de momento no tiene padrino. En este caso el billete ganador se compró en Birmingham, una localidad inglesa, el 15 de agosto del año pasado. Y aún nadie lo ha reclamado pro lo que los periódicos ingleses han lanzado varias campañas a la gente que estuvo por la zona durante el verano (que se suele viajar más y que, probablemente, no sea originario de esta zona y por eso no se ha enterado de que le están buscando.
Y ¿en el caso de que nadie lo reclame? En ese caso depende de la legislación de cada país lo que se hace con el premio. Pero es bastante común que se lo quede la administración que organiza el sorteo. La banca (casi) siempre gana.
