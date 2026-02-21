Loterías y Apuestas del Estado alerta por la Lotería de Navidad del año 2025: se acaba el plazo para cobrar los décimos

Pasa todos los años pero es algo que normalmente no se comenta. Loterías y Apuestas del Estado lo dice claramente en los boletos que compras en Navidad (el del 22 de diciembre es el sorteo más importante del año en cuanto a facturación). Casi todo el mundo mira si le ha tocado algo pero hay papeletas que se quedan en un cajón porque el premio es pequeño o porque se nos olvida ir a cobrarlas. Pues bien: el plazo se acaba. En unos días se cumplirán (el 22 de marzo) tres meses desde el sorteo y será el momento en el que se cierre la caja registradora de Loterías y Apuesta del Estado. Si para entonces no has cobrado lo que te correspondía no esperes cobrarlo porque ya es demasiado tarde. Una vez pasado el plazo legalmente establecido para ese cobro ya no habrá nada que puedas hacer.

Pero... ¿qué nos jugamos si no lo comprobamos bien? Puede que no un cambio de vida pero desde luego sí que puede ser una buena ayuda.

La inmensa mayoría de la población nacional juega al menos un décimo en este tradicional sorteo, pero en según qué provincias las cifras se disparan.

En promedio, con datos del pasado año 2024, cada español juega 73,84 euros, lo que supone prácticamente cuatro décimos, dando lugar a que la gran mayoría de los 198 millones de décimos que se ponen en juego tengan comprador. No obstante, es interesante realizar este examen por territorios, ya que se dan grandes diferencias según en qué parte de la geografía española se mire.

La provincia en la que más se juega a esta Lotería de Navidad es Soria, con un gasto promedio de 285,04 euros por habitante, si bien hay que tener en cuenta la gran cantidad de décimos que juegan los visitantes y los que van ocasionalmente a los pueblos de dicha provincia. A continuación figuran Palencia (145,59 euros), Burgos (141,75 euros) y Segovia (133,73 euros), todas ellas teniendo características demográficas similares a la de la provincia anteriormente citada.

Noticias relacionadas

Si miramos en el otro extremo, cabe resaltar que los dos territorios que menos juegan a la lotería son las ciudades autónomas de Melilla (16,75 euros) y Ceuta (18,55 euros), siendo las únicas en las que la media da menos de un décimo por persona. En cuanto a las provincias peninsulares, el mínimo lo tienen las provincias catalanas. En Girona se juegan 45,60 euros por habitante, en Tarragona 51,22 euros y en Barcelona 54 euros por persona.