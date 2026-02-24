El error de muchos trabajadores que desconocen su antigüedad en la empresa y se quedan sin los beneficios que se les debe: "Te están engañando y es el engaño más común de la empresa"

Llevar tiempo en una empresa no solo genera una cierta estabilidad al trabajador por años cotizado, tranquilidad salarial, etc., si no también por generar antigüedad, una compensación por la fidelidad y dedicación al trabajo, y está regulado en el Estatuto de los Trabajadores en España.

El cálculo de la antigüedad laboral resulta de vital importancia, ya que es determinante para saber si un trabajador tiene derecho a ciertos pluses salariales (como los trienios), a promocionar, qué indemnización le corresponde en caso de despido, etc. Sin embargo, calcular la antigüedad laboral no siempre es tan sencillo como partir de la fecha de inicio de la relación laboral hasta el momento actual, porque hay situaciones laborales que revisten de una cierta complejidad en este sentido. Y, además, hay que saber bien desde cuándo estamos cobrando esas antigüedad. "Este es el engaño más común de tu empresa. Es con tu antigüedad y es muy fácil darte cuenta y, además, te repercute económicamente, explica el abogado laboralista Juan Lorente.

Tu antigüedad en la empresa no debe ser la fecha en la que te hicieron indefinido. No por el mero hecho de hacerte indefinido mucho tiempo después de haber entrado en la empresa, tu antigüedad debe ser la del contrato indefinido. Tu antigüedad real debe ser la fecha en la que entraste en la empresa. Siempre que no haya entrado fuera de la empresa más de tres meses, tu vínculo con la empresa sigue vivo. Tu fecha de antigüedad será la primera en la que entraste en la empresa, a través de un contrato temporal, por ejemplo y no la fecha en la que te hicieron indefinido", explica el experto.

"Esto es importante. Los quinquenios y trienios se calcularán más si te ponen la fecha desde que te hicieron indefinido y si te despiden te van a dar menos dinero", asegura.

Para saber de cuándo es nuestra antigüedad basta con ver nuestras nóminas y la fecha de antigüedad que figura. "Si esta fecha no coincide con la fecha en la que entraste a la empresa, tenemos un problema".

El trabajador pierde la antigüedad laboral cuando la relación laboral llega a su fin, pero también puede ocurrir que la pierda, según el caso, si ha habido una concatenación de contratos temporales o de duración determinada. Respecto a la extinción de la relación laboral, esta se produce cuando finaliza el contrato de duración determinada (antiguamente, contrato temporal), el trabajador es despedido o este se da de baja voluntariamente en la empresa. El supuesto de la concatenación de contratos es un tanto más complejo, porque depende del tiempo transcurrido entre un contrato y otro. El Estatuto de los Trabajadores no establece nada al respecto, y tampoco es una cuestión regulada en los convenios colectivos, por lo que hay que atender a lo que dice la jurisprudencia en estos casos, cuentan desde Civic Abogados.