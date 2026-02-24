José Elías Navarro, empresario: "Para solucionar el problema de la vivienda hay que dejar de perseguir al que invierte"

La vivienda es uno de los principales problemas que tenemos en España y suenan voces, como la del empresario José Elías Navarro, que considera que "para solucionar el problema de la vivienda hay que dejar de perseguir al que invierte". Y es que el dueño de negocios como La Sirena considera que no se está actuando de forma correcta.

Elías Navarro utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora, así como para dar cuenta de sus críticas al sistema. En esta ocasión, ha hecho una publicación en la red social X (extinta Twitter) donde cuenta que "llevamos un tiempo en el que parece que el deporte nacional es meterse con el que tiene un piso en alquiler. Se les llama especuladores y se les señala por poner sus ahorros en ladrillo. Pero la realidad es mucho más sencilla".

Para el empresario "si puteas al propietario, deja de alquilar; si permites la ocupación, dejas de dar seguridad; si amenazas con expropiar, el inversor se queda mirando desde la barrera". Así que "el resultado es el que ya conocemos. Menos pisos en el mercado. Es de primero de economía".

Explica que "si solo hay un piso y tienes a 7 personas queriendo entrar, el precio va a subir. Se llama ley de oferta y demanda. Cuando intentas cambiar las leyes naturales de la economía a base de palos, te estrellas. No puedes obligar a alguien a que arriesgue su dinero si no tiene seguridad jurídica".

Entonces "¿quieres que bajen los alquileres? Pon más pisos en el mercado. Da facilidades al que alquila. Si expropias tres pisos hoy, te cargas la inversión de mañana. Ni lo harías tú, ni lo haría nadie".

Problema de la vivienda

En opinión de Elías Navarro, "para solucionar el problema de la vivienda, hay que dejar de perseguir al que invierte y empezar a incentivar la oferta. Lo otro es engañarse y no querer ver la realidad".