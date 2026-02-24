Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres / .

Si pensabas que vivir en casa de tus padres te iba a librar de pagar impuestos estás muy equivocado. Y es que hay determinadas condiciones en las que Hacienda te obligará a pagar impuestos.

Esto es por la posibilidad de que Hacienda considere que tu estancia en casa de tus padres sea una donación encubierta, así que hay que tener muy claros algunos conceptos. Esto tiene que ver con el tipo de vivienda y la titularidad del inmueble.

¿Cuándo no pagaría impuestos de más? Pues cuando el hijo vive en la vivienda habitual de sus padres, la convivencia familiar no constituye para Hacienda una donación automática y tampoco activa el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Unos padres con su hijo. / Freepik

Segunda residencia

Pero, ¿y si vivo en la segunda residencia de mis padres que me han cedido gratuitamente? Pues aquí la ley del IRPF obliga al propietario a declarar la llamada imputación de rentas inmobiliarias. Esto quiere decir que habría que incluir en la declaración de la renta un rendimiento teórico -entre el 1,1 y el 2% del valor catastral- aunque no exista alquiler real. Eso sí, el que tiene esa obligación tributaria es el titular del inmueble.

Sea como fuere, lo mejor en estos casos es asesorarse muy bien al respecto.