Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres

Algo que ocurrirá en determinadas condiciones

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres / .

Benito Domínguez

Si pensabas que vivir en casa de tus padres te iba a librar de pagar impuestos estás muy equivocado. Y es que hay determinadas condiciones en las que Hacienda te obligará a pagar impuestos.

Esto es por la posibilidad de que Hacienda considere que tu estancia en casa de tus padres sea una donación encubierta, así que hay que tener muy claros algunos conceptos. Esto tiene que ver con el tipo de vivienda y la titularidad del inmueble.

¿Cuándo no pagaría impuestos de más? Pues cuando el hijo vive en la vivienda habitual de sus padres, la convivencia familiar no constituye para Hacienda una donación automática y tampoco activa el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Unos padres con su hijo.

Unos padres con su hijo. / Freepik

Segunda residencia

Pero, ¿y si vivo en la segunda residencia de mis padres que me han cedido gratuitamente? Pues aquí la ley del IRPF obliga al propietario a declarar la llamada imputación de rentas inmobiliarias. Esto quiere decir que habría que incluir en la declaración de la renta un rendimiento teórico -entre el 1,1 y el 2% del valor catastral- aunque no exista alquiler real. Eso sí, el que tiene esa obligación tributaria es el titular del inmueble.

Noticias relacionadas y más

Sea como fuere, lo mejor en estos casos es asesorarse muy bien al respecto.

TEMAS

  1. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
  2. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  3. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  4. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  5. Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
  6. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  7. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  8. Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros

El congreso educativo que acogerá Oviedo los días 27 y 28 tendrá representación del Gobierno central

El congreso educativo que acogerá Oviedo los días 27 y 28 tendrá representación del Gobierno central

Jagoba Arrasate: "He sufrido muchísimo, me llevo un aprendizaje"

El Campiello empieza a ver la luz al final del túnel: Principado y Ayuntamiento se unen para realizar obras en el colegio

El Campiello empieza a ver la luz al final del túnel: Principado y Ayuntamiento se unen para realizar obras en el colegio

III Feria de FP del Caudal

III Feria de FP del Caudal

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres

Tras días de especulaciones, Tamara Gorro da la cara sobre su romance secreto con Cayetano Rivera: "Estoy nerviosa, no me mola nada..."

Avilés se convertirá en el escenario del IX Congreso Nacional de Industria en 2027

Avilés se convertirá en el escenario del IX Congreso Nacional de Industria en 2027

Es verano en febrero: Asturias bate récords de temperatura con máximas de 27 grados y más calor que en Córdoba o Sevilla

Es verano en febrero: Asturias bate récords de temperatura con máximas de 27 grados y más calor que en Córdoba o Sevilla
Tracking Pixel Contents