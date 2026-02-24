Ya es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación si se recae de la misma enfermedad / .

La Seguridad Social siempre está velando para garantizar el estado del bienestar, como ocurre con las bajas médicas por incapacidad temporal. El problema es que se ha dado conflicto con algunas personas que ha recaído de la misma enfermedad, con el temor de dejar de recibir la prestación.

Pues bien, ahora sí es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación en este caso y ha sido gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. Así, la sala de los Social afirmó que la Administración no puede denegar automáticamente una nueva prestación por incapacidad temporal por el simple hecho de que no hayan transcurrido 180 días desde el alta anterior o de que se trate de la misma patología.

Y es que para rechazar la prestación, lo que tiene que hacer la Seguridad Social es analizar el caso concreto y justificar con base médica por qué no procede el reconocimiento de la prestación.

Hay que tener en cuenta que el Supremo considera que la incapacidad temporal depende del estado de salud real del trabajador y de su imposibilidad para desempeñar su actividad, y no de un calendario administrativo.

Cambio de rumbo

Seguro que muchas personas han agradecido este cambio de rumbo, porque ponía en peligro su subsitencia económica personal.