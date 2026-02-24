Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Ya es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación si se recae de la misma enfermedad

Una medida que tiene como objetivo garantizar el estado del bienestar

Ya es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación si se recae de la misma enfermedad

Ya es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación si se recae de la misma enfermedad / .

Benito Domínguez

La Seguridad Social siempre está velando para garantizar el estado del bienestar, como ocurre con las bajas médicas por incapacidad temporal. El problema es que se ha dado conflicto con algunas personas que ha recaído de la misma enfermedad, con el temor de dejar de recibir la prestación.

Pues bien, ahora sí es oficial, la Seguridad Social no podrá negarse a pagar la prestación en este caso y ha sido gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. Así, la sala de los Social afirmó que la Administración no puede denegar automáticamente una nueva prestación por incapacidad temporal por el simple hecho de que no hayan transcurrido 180 días desde el alta anterior o de que se trate de la misma patología.

Una mujer en silla de ruedas.

Una mujer en silla de ruedas. / Freepik

Y es que para rechazar la prestación, lo que tiene que hacer la Seguridad Social es analizar el caso concreto y justificar con base médica por qué no procede el reconocimiento de la prestación.

Hay que tener en cuenta que el Supremo considera que la incapacidad temporal depende del estado de salud real del trabajador y de su imposibilidad para desempeñar su actividad, y no de un calendario administrativo.

Noticias relacionadas y más

Cambio de rumbo

Seguro que muchas personas han agradecido este cambio de rumbo, porque ponía en peligro su subsitencia económica personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
  2. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  3. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  4. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  5. Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
  6. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  7. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  8. Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros

Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros

Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros

Un mercado de El Fontán a escala en las aulas de Pumarín

Un mercado de El Fontán a escala en las aulas de Pumarín

Los profesores asturianos con bajas de larga duración podrían dejar de sufrir una penalización económica desde este curso: los sindicatos dan luz verde a la norma

Los profesores asturianos con bajas de larga duración podrían dejar de sufrir una penalización económica desde este curso: los sindicatos dan luz verde a la norma

La historia de Nacho Quintanilla: de River Plate a jugar en La Corredoria con una parada en Costa Rica

La historia de Nacho Quintanilla: de River Plate a jugar en La Corredoria con una parada en Costa Rica

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la alfombra estilo hotel de lujo más barata del mercado: tacto suave y disponible en varios colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la alfombra estilo hotel de lujo más barata del mercado: tacto suave y disponible en varios colores

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros
Tracking Pixel Contents