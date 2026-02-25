Aena destinará casi un 20% de sus inversiones entre 2027 y 2031 en el aeropuerto de Barcelona

Aena invertirá 1.765,2 millones de euros entre 2027 y 2031 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Son casi el 20% del total de inversiones previstas por el gestor aeroportuario en toda su red nacional, que asciende a 9.991 millones de euros. De esta cifra, 1.020 millones de euros corresponde a actuaciones relacionadas con la ampliación del aeropuerto, que asciende a un total de 3.200 millones.

Es decir, la compañía semipública ejecutará un tercio de los 3.200 millones de euros antes de 2031 en diversas actuaciones y dejará los más de 2.000 millones restantes para los siguientes cuatro años (DORA IV). A esos 1.020 millones de euros se añaden otros 745 millones de euros, que se ejecutarán en el mismo periodo, dirigidos a otras actuaciones generales relacionadas con el mantenimiento, la seguridad la calidad, la sostenibilidad o la tecnología que, en muchos caso, son "consecuencia de cambios normativos más exigentes".

En concreto, Aena pondrá en marcha en el citado periodo gran parte de la reforma de la T2 y una parte del retranqueo de la fachada de la T1 dirigido a dar más espacio "para que los viajeros estén cómodos y quepan bien las nuevas máquinas de revisión de equipajes, que permiten no sacar líquidos y equipajes electrónicos".

Además, el gestor aeroportuario espera acometer en los próximos cuatro años "inversiones importantes en el ámbito de las compensaciones medioambientales si los tiempos se cumplen y el plan director está aprobado entre 2028 y 2029". De esta forma, en el siguiente periodo, 2032-2035 se realizaría la terminal satélite y el alargamiento de la pista.

La ampliación del aeropuerto de Barcelona, valorada en 3.200 millones de euros, implica la construcción de una nueva terminal satélite, una conexión entre esa nueva terminal y la T1, el alargamiento de la pista del mar y unas compensaciones medioambientales debido a que se modifican en algunos aspectos la Red Natura 2000.

Aena prevé invertir 9.991 millones de euros entre 2027 y 2031 en todos los aeropuertos para "atender el tráfico en las próximas décadas" y al mismo tiempo mantener "la capacidad actual, la seguridad, los niveles de calidad y la eficiencia del sistema aeroportuario y se afianza el compromiso con la sostenibilidad".

Además, se llevarán a cabo "proyectos clave" en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Tenerife Sur, Valencia, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Bilbao, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Menorca y Melilla. "Lo que propone Aena es transformar en los próximos 10 años los aeropuertos españoles para servir a los viajeros en las próximas tres décadas", ha reiterado Lucena.