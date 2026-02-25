El Banco de España emite una alerta sobre lo que ocurre con el dinero en los cajeros: "Al hacer un ingreso en un cajero automático alguno de los billetes sea retenido"
Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre
Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre. Si bien, también tiene sus riesgos, y no solo en los casos en los que la vivienda se inunde o se incendie y no pueda recuperarse ese dinero. El BCE ha analizado en su informe "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises" cómo el efectivo ha funcionado como un salvavidas en episodios recientes de incertidumbre. Durante la pandemia, la invasión de Ucrania o el apagón que afectó a España en abril de 2025, el dinero en metálico se convirtió en un medio de pago indispensable para los ciudadanos.
Aunque el BCE no establece una cifra universal, sí destaca las recomendaciones de varios países europeos como Países Bajos, Austria o Finlandia, donde se aconseja disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por persona. Esta cantidad se considera suficiente para cubrir necesidades básicas —como alimentación, medicinas o transporte— durante unas 72 horas, que es el tiempo estimado para restablecer la normalidad en caso de una interrupción grave.
Eso sí, puede ocurri que a la ahora de sacarlo tengas problemas. No es muy habitual, pero puede suceder que al hacer un ingreso en un cajero automático alguno de los billetes sea retenido por la sospecha de ser falso.
"Si te ocurriera esto, ten en cuenta que, según lo dispuesto en el Reglamento 1338/2001/CEAbre en ventana nueva, las entidades financieras, casas de cambio y otros profesionales del efectivo están obligados a retirar de la circulación todos los billetes y monedas en euros que sean falsos o sospechosos de serlo. Además, deben entregarlos al Banco de España en un plazo máximo de 15 días hábiles", explican desde el Banco de España-
La mayoría de los cajeros permiten ingresar los billetes de forma independiente y deben retener los sospechosos de ser falsos, expidiendo un justificante donde consta que van a ser enviados al Banco de España para su comprobación. Si has dado con un cajero más antiguo y has realizado el ingreso de billetes en un sobre, será tu entidad la que posteriormente te informe en caso de que alguno fuese sospechoso.
Una vez retenido el billete, la entidad deberá completar un formulario en una aplicación del Banco de España con los detalles de los billetes retenidos y los datos del presentador (la entidad) y el tenedor (el propietario), incluyendo el IBAN del tenedor al que se transferirá el importe del billete, si resulta ser legítimo. La aplicación generará un justificante con un número de registro, necesario para que puedas hacer seguimiento del expediente. Este justificante es distinto al que te facilitó el cajero, así que debes solicitarlo a la entidad si no te lo proporcionaron.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto