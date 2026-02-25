Cambios en la edad de jubilación por la calidad de vida: "Va a llegar un día en el que estemos más tiempos jubilados que trabajando"

Las transferencias de dinero internas dentro de los hogares mueven unos 130.000 millones de euros anuales en España, donde el envejecimiento de la población hace que los mayores de 55 años concentren el 68% del ahorro de las familias y el 43% de los recursos.

Son algunas de las conclusiones que recoge el informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género', presentado este miércoles y elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y por Fedea.

"Los grandes pilares del Estado del Bienestar son las familias", afirma durante el evento Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada de Fedea, quien califica estos movimientos como solidaridad "importante y esperada" hacia los hijos.

El informe destaca precisamente la importancia económica que ejerce el colectivo sénior en los hogares y en el Estado: los mayores de 55 años, que representan el 34% de la población, concentran el 68% de los ahorros de los hogares (73.578 millones) y generan uno de cada tres euros del Producto Interior Bruto (32,8%). De hecho, aportan mucho, tanto a la familia como al conjunto de la economía, sostiene: "Dan más de lo que reciben". Aun así, los autores advierten del envejecimiento de la población que experimenta España, y que "influye directamente en el consumo, la distribución de los recursos y el peso económico de los hogares" en el país.

Si bien señalan que el sistema de las pensiones en España genera estabilidad económica "hoy por hoy", apuntan que ese envejecimiento condiciona mucho las políticas públicas, y llaman a las empresas y el Estado a buscar soluciones ante la "escasez de recursos laborales", provocada también por las bajas tasas de natalidad y con un déficit que "la inmigración por sí sola no va a compensar", considera Fernández.

"No se trata de retrasar la jubilación, sino de flexibilizar el acceso a la jubilación" en función de la exigencia de cada profesión, matiza el experto, que pide eliminar una discriminación por edad que "todavía persiste".

Los empresarios deben "asumir" que sus plantillas tendrán que tener "una edad media mayor de la que ellos a lo mejor pensaban que era la óptima", pero esto "no es ninguna mala noticia": "Estamos hablando de un colectivo de personas que tiene capacidad y conocimientos", recuerda.

Por su parte, Ángel de la Fuente pone el foco en una creciente esperanza de vida en el país y opina que la edad de jubilación "debería estar ligada" a ese factor.

"Si no elevamos la edad de jubilación en consonancia con eso, va a llegar un día en el que estemos más tiempos jubilados que trabajando. Y eso, lógicamente, hace muy difícil mantener un sistema de pensiones con niveles de pensiones dignos", alerta.

El director ejecutivo se refiere también a "la mayor dificultad de acceso a la vivienda" que vive el país: "Posiblemente las nuevas generaciones no lleguen al nivel casi universal de propiedad de la vivienda que teníamos hace unos años", admite.