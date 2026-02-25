Buenas noticias para los padres asturianos: así es como se solicita (paso a paso) la nueva prestación por nacimiento y cuidado del menor

Además de los permisos por maternidad y paternidad, existen un amplio conjunto de ayudas económicas y beneficios destinados a apoyar a las familias con hijos. El Gobierno de España ha decidido ampliar de 16 a 19 semanas la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Este permiso consiste en un subsidio que equivale al 100% de la base reguladora del trabajador, abonado íntegramente por la seguridad social, con un límite basado en la base máxima de cotización fijada para 2026.

El objetivo es proteger el tiempo de descanso y todos los permisos derivados del nacimiento, la adopción o el acogimiento familiar. Actualmente, las primeras 17 semanas ya son aplicables a los nacidos a partir del 31 de julio de 2025. Por otra parte, hay que recordar que aquellos que comenzaron a ser padres el 2 de agosto de 2024, podrán solicitar también desde principios de 2026, dos semanas adicionales para disfrutar hasta que el hijo o la hija cumpla ocho años. Se trata de un derecho que se mantiene hasta que cumplan esa edad.

cuidado de menores / f

Cómo se solicita la prestación paso a paso

Puede solicitarla de manera telemática, por correo ordinario y presencialmente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) siempre que dispongas de cita previa. La manera rápida y sencilla es a través de la página web oficial. Para ello tienes que disponer del DNI electrónico, del certificado digital o la clave permanente.

1- Escribir en el navegador web el nombre de la prestación de la Seguridad Social e identificarte

2- Pinchar en comenzar la solicitud para poder responder un cuestionario personal.

3- Responder a una serie de cuestiones relacionadas con la ayuda como por ejemplo el motivo, si alguno de los progenitores tiene una discapacidad igual o mayor al 65% o el tipo de familia.

4- Tras finalizar el cuestionario se podrá acceder a un simulador de la prestación para poder revistar el formulario. Se tendrá que responder a cuándo está provisto el nacimiento y los días de descanso

5- Finalmente podrá presentarla oficialmente. Es importante tener descargada la aplicación de AutoFirma para finalizar el proceso.

Si hubiese algún problema se puede pedir cita previa en uno de los centros de atención de la Seguridad Social.

IRPF maternidad / economia

Solicitud por correo ordinario o presecialmente en un CAISS

Por otra parte, en caso de no poder realizarlo telemáticamente existen otras opciones.

Es posible descargar y rellenar el formulario de solicitud desde el mismo portal de la Seguridad Social y remitirlo por correo ordinario a la Dirección Provisional del INSS o del ISM correspondiente, junto al resto de documentación requerida. En cambio, para su solicitud presencial, se deberá presentar la petición y los documentos obligatorios con cita previa.

En ambos casos hay que presentar la solicitud de la presentación, la acreditación de identidad de los progenitores (DNI, pasaporte o NIE), certificado de empresa con la fecha de inicio del descanso por nacimiento y cuidado del menor (si eres trabajador por cuenta ajena). Según el motivo de petición de dicha prestación se deberá aportar otros documentos específicos como el Libro de Familia o el certificado de la inscripción en el Registro Civil del menor.